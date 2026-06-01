Le Filippine e il Vietnam rafforzano la loro partnership strategica per la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale

Durante la visita di stato del leader vietnamita To Lam a Manila, il presidente Ferdinand Marcos Jr ha dichiarato che i due paesi condividono un interesse comune nel mantenere la pace, la stabilità e un ordine basato sulle regole nella loro regione. La partnership sarà definita da una maggiore cooperazione in politica, difesa e cultura, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra i popoli filippino e vietnamita. Il Vietnam è l'unico partner strategico delle Filippine nella regione dell'ASEAN, e la partnership è stata ulteriormente rafforzata con la firma di accordi sulla cooperazione in difesa, informazione e tecnologia, turismo e istruzione. Entrambi i paesi sono risoluti nel mantenere la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale, attraverso la risoluzione pacifica delle controversie e il rispetto del diritto internazionale.

Le Filippine e il Vietnam stanno rafforzando la loro partnership strategica , ribadendo l'impegno comune per la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale . Durante la visita di stato del leader vietnamita To Lam a Manila, il presidente Ferdinand Marcos Jr ha dichiarato che i due paesi condividono un interesse comune nel mantenere la pace, la stabilità e un ordine basato sulle regole nella loro regione.

La partnership sarà definita da una maggiore cooperazione in politica, difesa e cultura, con l'obiettivo di rafforzare i legami tra i popoli filippino e vietnamita. Il Vietnam è l'unico partner strategico delle Filippine nella regione dell'ASEAN, e la partnership è stata ulteriormente rafforzata con la firma di accordi sulla cooperazione in difesa, informazione e tecnologia, turismo e istruzione.

Entrambi i paesi sono risoluti nel mantenere la pace e la stabilità nel Mar Cinese Meridionale, attraverso la risoluzione pacifica delle controversie e il rispetto del diritto internazionale





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