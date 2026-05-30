Le Filippine restano sotto grave minaccia cinese, dice il ministro della Difesa Teodoro

Nonostante il disgelo tra USA e Cina, il ministro della Difesa filippino Gilberto Teodoro afferma che il paese è ancora esposto a minacce territoriali e politiche da Pechino. A Shangri-La, Teodoro ribadisce la solidità dell'impegno statunitense e l'importanza delle alleanze plurali. Sulla possibile candidatura presidenziale, si concentra sul dovere attuale.

Il ministro della Difesa delle Filippine, Gilberto Teodoro , ha dichiarato che il suo paese continua a essere sotto una "grave minaccia" da parte della Cina, nonostante il recente miglioramento delle relazioni tra Stati Uniti e Cina in seguito al vertice tra il presidente Donald Trump e Xi Jinping.

Parlando a margine del Dialogo di Shangri-La di Singapore, il principale forum di difesa in Asia, Teodoro ha spiegato che mentre è naturale per le superpotenze cercare di ridurre le tensioni quando raggiungono un equilibrio militare, le Filippine, minacciate territorialmente e politicamente, non hanno altra scelta che rafforzare la propria resilienza e contrastare l'aggressione cinese. Ha sottolineato che gli impegni difensivi statunitensi verso Manila, sanciti da un trattato di mutua difesa, rimangono solidi e sono ulteriormente rafforzati dalla cooperazione con altri alleati come Giappone, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Nonostante le offerte di aiuti cinesi, come fertilizzanti e carburante durante le carenze causate dalla guerra in Medio Oriente, Teodoro ha definito tali gesti "insufficienti" e privi di una reale dimostrazione di buona fede a lungo termine. Riferendosi alle voci su una sua possibile candidatura alle elezioni presidenziali del 2028, ha ribadito il suo impegno a concentrarsi sul dovere verso il paese.

La posizione delle Filippine nel Mar Cinese Meridionale rimane un punto critico, con Pechino che continua a rivendicare aree in contrasto con i diritti di Manila, nonostante la sentenza arbitrale del 2016 che ha sminuito la maggior parte delle pretese cinesi. Teodoro ha concluso affermando che la strategia di Manila si basa sulla costruzione di resilienza, sul rafforzamento delle alleanze e sull'ammodernamento rapido e realistico delle infrastrutture di difesa, senza cedere a pressioni o assistenze puramente simboliche da parte della Cina





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