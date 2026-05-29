Le forze israeliane avanzano verso il fiume Litani in Libano

Le forze israeliane hanno avanzato verso le posizioni a nord del fiume Litani in Libano, ha detto il Primo Ministro Benjamin Netanyahu, mentre Israele intensifica gli attacchi contro i militanti Hezbollah dopo aver avvertito altre migliaia di libanesi di fuggire dai loro villaggi.

Le forze israeliane hanno avanzato verso le posizioni a nord del fiume Litani in Libano, ha detto il Primo Ministro Benjamin Netanyahu , mentre Israele intensifica gli attacchi contro i militanti Hezbollah dopo aver avvertito altre migliaia di libanesi di fuggire dai loro villaggi.

L'avanzata israeliana è avvenuta mentre le forze militari statunitensi hanno ospitato i rappresentanti delle difese israeliane e libanesi a Washington per proseguire un piano negoziato dagli Stati Uniti per raggiungere la pace tra i due paesi e disarmare il Hezbollah sostenuto dall'Iran. Le trattative a Washington hanno anche l'obiettivo di rafforzare il cessate il fuoco del 16 aprile che non è riuscito a fermare le lotte di confine, con gli aerei israeliani che bombardano il sud e l'est del Libano e Hezbollah che spara droni e razzi in Israele.

Le forze militari hanno detto questa settimana di aver ampliato le operazioni di terra al di là di una zona di sicurezza occupata dai loro soldati dal 16 aprile. Durante una visita al confine tra Israele e Libano venerdì, Netanyahu ha detto che le forze avevano spinto ancora più in là, oltre il fiume Litani che taglia da est a ovest per circa 30 chilometri (19 miglia) nel sud del Libano.

'Le nostre forze hanno attraversato il Litani e hanno avanzato verso posizioni di controllo', ha detto Netanyahu in dichiarazioni ai militari, secondo estratti pubblicati dalla sua ufficio. 'Stiamo operando a Beirut, nella valle del Bekaa, lungo tutta la larghezza del fronte, e stiamo infliggendo a Hezbollah un colpo devastante'.

Il conflitto israeliano in Libano è stato il più mortale dei sussidiari dell'attacco all'Iran, con oltre 1,2 milioni di libanesi spostati da attacchi israeliani e ordini di evacuazione dal 2 marzo, quando Hezbollah ha sparato contro Israele in supporto dell'alleato Teheran. Da allora, gli attacchi israeliani hanno devastato il sud, l'est e la capitale Beirut, uccidendo oltre 3.200 persone, secondo il ministero della salute libanese.

Israele dice che 23 dei suoi soldati e quattro civili sono stati uccisi nello stesso periodo. All'inizio della lotta, Israele ha ordinato alle persone a sud del fiume Litani di fuggire. Giovedì, il militare ha ordinato alle persone a sud del fiume Zahrani - che si trova a circa 10 km a nord del Litani - di fuggire, dichiarando la zona una zona di combattimento.

Commentando gli avanzamenti delle forze di terra israeliane, le fonti di sicurezza libanesi hanno detto che le truppe israeliane avevano attraversato il Litani vicino al villaggio di Zawtar al-Sharqiyah giovedì, ma si sono ritirate alla sponda meridionale del fiume più tardi nella giornata. Le forze di terra hanno attraversato il Litani di nuovo venerdì, hanno detto le fonti, dicendo che non era un avanzamento importante e che si è verificato in un punto estremo del Litani che si trova vicino al confine israeliano.

Parlare con le truppe nella zona di comando nord di Israele venerdì, il capo militare israeliano Eyal Zamir ha detto che le truppe avrebbero continuato a perseguire ciò che ha descritto come 'squadre di lancio' di Hezbollah e i loro operatori e comandanti a ogni livello.

'Dovunque identifichiamo una minaccia, la colpirà', ha detto Zamir, secondo le dichiarazioni rilasciate dalle forze militari. A Washington, i rappresentanti militari israeliani e libanesi si sono riuniti al Pentagono per discutere l'implementazione del cessate il fuoco, che i due paesi hanno concordato il 15 maggio di estenderlo di 45 giorni. Le trattative erano previste di iniziare alle 8 del mattino (1200 GMT).

Un rappresentante israeliano informato sulle trattative ha detto che Israele e Libano non si aspettavano di discutere la questione dei sobborghi meridionali di Beirut, un forte di Hezbollah dove Israele dice di aver tenuto a bada gli attacchi a causa della pressione degli Stati Uniti. Un funzionario statunitense ha detto che le trattative al Pentagono proseguivano come previsto, aggiungendo: 'L'unica strada per la pace duratura è attraverso negoziati diretti tra i due governi sovrani'.

Israele e Libano hanno concordato di suddividere le loro trattative negoziate dagli Stati Uniti in tracce diplomatiche e di sicurezza. Le riunioni diplomatiche sono previste per la prossima settimana al Dipartimento di Stato. (Rapporto di Rami Ayyub a Gerusalemme e Maya Gebeily a Beirut; ulteriori informazioni di Eman Abouhassira; editing di Hugh Lawson





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