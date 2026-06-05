Le forze statunitensi hanno effettuato un'interdizione della nave senza bandiera M/T DAVINA nell'Oceano Indiano, in una azione di contrasto marittimo globale volta a interrompere le reti illecite e interdire le navi che forniscono supporto materiale all'Iran.

Le forze statunitensi hanno effettuato nella notte un'interdizione della nave senza bandiera M/T DAVINA nell'Oceano Indiano, ha dichiarato venerdì il Comando Indo-Pacifico. Questo intervento è parte di una più ampia azione di contrasto marittimo globale volta a interrompere le reti illecite e interdire le navi che forniscono supporto materiale all'Iran, ovunque esse operino.

Washington ha imposto un blocco al commercio iraniano via mare, mentre l'Iran ha sparato contro le navi per impedirne la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz, all'ingresso del Golfo mediorientale. Negli ultimi mesi le forze statunitensi hanno intercettato diverse petroliere e navi commerciali nell'Oceano Indiano. L'azione di contrasto marittimo globale è un elemento importante della politica estera statunitense, volta a proteggere gli interessi nazionali e a prevenire il traffico di armi e merci illecite.

Il Comando Indo-Pacifico ha affermato che le forze statunitensi continueranno a operare nel Golfo per garantire la sicurezza marittima e prevenire il traffico di armi e merci illecite. L'Iran ha negato qualsiasi coinvolgimento nelle attività di interdizione delle navi, ma le forze statunitensi hanno continuato a operare nel Golfo per garantire la sicurezza marittima e prevenire il traffico di armi e merci illecite.

L'azione di contrasto marittimo globale è un elemento importante della politica estera statunitense, volta a proteggere gli interessi nazionali e a prevenire il traffico di armi e merci illecite. Il Comando Indo-Pacifico ha affermato che le forze statunitensi continueranno a operare nel Golfo per garantire la sicurezza marittima e prevenire il traffico di armi e merci illecite





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