Le foto del loculo di Pamela Genini potrebbero svelare la verità sulla profanazione della salma

Le otto fotografie scattate da Francesco Dolci al loculo di Pamela Genini potrebbero essere decisive nell'inchiesta sulla profanazione della sua salma. Gli scatti mostrano dettagli che suggeriscono una manomissione avvenuta molto prima della scoperta ufficiale della decapitazione. Dolci respinge l'ipotesi dell'autore ossessionato e offre una spiegazione alternativa sulle motivazioni del crimine.

Le otto fotografie del loculo di Pamela Genini potrebbero rivelarsi fondamentali nell'inchiesta sulla profanazione della sua salma. Gli scatti, realizzati in momenti diversi da Francesco Dolci , ex compagno della 29enne e impresario funebre di Sant’Omobono Terme, mostrano dettagli che gli investigatori ritengono compatibili con una manomissione avvenuta molto prima della scoperta ufficiale della decapitazione.

Mentre le indagini proseguono sulla pista di un autore ossessionato dalla vittima, Dolci respinge questa ipotesi e offre una spiegazione alternativa sulle motivazioni dell'autore del crimine. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Dolci ha consegnato ai carabinieri otto fotografie scattate al loculo di Pamela Genini nel cimitero di Strozza tra il 7 novembre 2025 e il 23 marzo scorso, poche ore dopo la scoperta dell'orrore.

La foto del 7 novembre, la più antica disponibile dopo il funerale del 24 ottobre, mostra una macchia compatibile con residui di mastice grigio, segno che potrebbe essere legato alla manomissione della bara. Gli inquirenti ipotizzano che la profanazione sia avvenuta prima del 7 novembre, settimane prima di quanto inizialmente ipotizzato, in linea con le valutazioni dei medici legali.

Dolci ha spiegato di aver scattato le foto per motivi personali e pratici, tra cui la scarsa cura dei fiori sulla tomba e la documentazione di oggetti decorativi. Alcuni scatti sono stati condivisi in chat private con amici e conoscenti. La Procura ha lanciato un appello pubblico, invitando chiunque abbia fotografie o video del loculo realizzati tra il 24 ottobre e il 23 marzo a inviarli agli investigatori per ricostruire una cronologia più precisa.

Dolci, intervenendo alla trasmissione 'Dentro la Notizia', ha contestato l'ipotesi dell'autore ossessionato, sottolineando che il metodo utilizzato per aprire la bara, ovvero segando la lastra di zinco, avrebbe rovinato il volto di Pamela. Secondo il suo ragionamento, chi fosse realmente ossessionato dall'aspetto fisico della vittima avrebbe evitato un metodo così invasivo e potenzialmente distruttivo.

'È un ossessionato? Che fosse ossessionato dalla bellezza di Pamela, dal volto di Pamela... ma le scintille vanno verso l'interno e avrebbero rovinato il volto di Pamela quindi una persona ossessionata che ha utilizzato almeno una volta un flessibile e sa benissimo che volano scintille incandescenti non può aver fatto questo', ha dichiarato. Pamela Genini, in diretta a #DentrolaNotizia, Francesco Dolci





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