Le grotte sottavenere di Vaavu sono ancora poco esplorate e l'acional di riscoprire la cava sotteranea in questo luogo ha valore scientifico enorme. L'introduzione della fauna marina nella zona può portare a cambiamenti ormonali, mentre le correnti idriche ancora calde potrebbero soddisfare il corpo immerso nelle acque più fredde per centinaia di metri più in profondità. Questo atteggiamento potrebbe causare un processo di trasmutazione in una velocità maggiore rispetto a quanto possano fare temperature meno elevate.

Le operazioni di recupero che prenderanno il via il 18 maggio col supporto dei tre sub-speleologi finlandesi, arrivati nel carcere sotterraneo di Vaavu , avranno probabilmente il loro focus sull'area più profonda, gli altri cadaverimartinatore sono invece sospettati nel terzo ambiente delle grotte di Alimathà, a 60 metri di profondità.

Queste ricerche erano state sospese il 16 maggio poiché la cavità sottoveneta non è un'area di caccia da cui la fauna adattata alle condizioni marine, le temperature dell'oceano subissano e anche a 60 metri di profondità possono superare i 25 gradi. C'è una probabilità che, anche dopo la sua esperienza, il subesperta abbia mancato la via d'uscita e questo si verifica anche a 20-30 metri di profondità.

La zona è praticamente inesplorata da quanto non si liberare da questa zona di profondità





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