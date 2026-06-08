Le Guardie Rivoluzionarie denunciano attacchi missilistici israeliani in Iran e la risposta diplomatica di Trump

Le Guardie Rivoluzionarie confermano che Israele ha lanciato missili balistici contro Karaj, Isfahan e Tabriz, provocando esplosioni a Teheran. Israele intercetta un missile dallo Yemen, mentre Trump invita Netanyahu a non reagire militarmente, sottolineando che gli attacchi non influiranno sui negoziati con l'Iran.

Le Guardie Rivoluzionarie hanno confermato, in una nota ufficiale, che lo Stato d' Israele ha effettuato una serie di attacchi con missili balistici contro diverse località iraniane nelle prime ore del mattino.

Secondo la dichiarazione, il "regime sionista" avrebbe preso di mira obiettivi situati a Karaj, Isfahan e Tabriz, lanciando i missili da piattaforme aeree. L'agenzia di stampa nazionale iraniana IRNA ha riportato che due esplosioni sono avvenute nella parte occidentale della capitale Teheran, rispettivamente alle 04:43 e alle 04:45, colpendo l'aeroporto di Mehrabad ma non le zone residenziali.

In risposta, le autorità israeliane hanno attivato i sistemi di difesa anti‑missile, intercettando un razzo proveniente dallo Yemen che aveva provocato l'attivazione delle sirene di allarme a Tel Aviv e in altre città del centro del Paese. Si tratta della prima volta dal mese di aprile che sirene di emergenza suonano a Tel Aviv per un attacco proveniente dallo Yemen; il preallarme sui cellulari è stato lanciato pochi minuti prima, spingendo milioni di cittadini a rifugiarsi nelle strutture di protezione.

L'Iran, attraverso l'Aeronautica militare, ha dichiarato di aver colpito "obiettivi militari appartenenti al regime terroristico iraniano" nell'Iran occidentale e centrale, un'affermazione che appare contraddittoria e che è stata condivisa dall'esercito israeliano tramite un post sul canale Telegram dell'IDF. Anche la televisione di Stato israeliana ha riportato l'intervento, sottolineando la riuscita operazione di precisione.

Sul fronte diplomatico, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha comunicato a Benjamin Netanyahu l'esortazione a non reagire militarmente agli attacchi missilistici dell'Iran, invitandolo a dare più tempo ai negoziati. La notizia è stata riportata da fonti americane e israeliane citate da Axios, che ha confermato che la Casa Bianca non ha autorizzato alcun attacco israeliano su Beirut Sud.

Un funzionario statunitense ha dichiarato a Axios di non aver avuto alcun coinvolgimento nella decisione di attaccare, ribadendo la neutralità americana nella vicenda. Trump, in una intervista al Financial Times, ha affermato che gli attacchi missileati dall'Iran non influenzeranno la volontà degli Stati Uniti di concludere gli accordi diplomatici, descrivendo l'incidente come "una di quelle cose che vanno avanti da 3.000 anni, o da 47 anni, a seconda di come si conta".

Il presidente ha anche sottolineato che le recenti escalation non avranno nessun impatto sull'accordo in fase di discussione, e ha invitato le parti a mantenere la calma. Nel frattempo, le forze armate americane sono rimaste in stato di allerta, mentre la Casa Bianca si è dissociata da qualsiasi coinvolgimento diretto nelle operazioni militari israeliane contro il sud di Beirut, dichiarando che l'attacco non è stato autorizzato.

La situazione rimane tesa, con i leader internazionali che cercano di contenere la spirale di violenza e di riavviare i negoziati diplomatici nella regione





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