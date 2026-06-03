Uno studio recente ha esplorato come le rappresentazioni interne dei concetti emotivi influenzino le risposte dei modelli linguistici. Sebbene lo studio non affermi che Claude provi emozioni, ha dimostrato che le rappresentazioni delle emozioni possono attivare aree specifiche nello spazio latente dei modelli linguistici.

Uno studio recente ha portato alla luce un aspetto interessante delle intelligenze artificiali generative, in particolare il modello Sonnet 4.6 di Claude. Lo studio, firmato da ricercatrici e ricercatori della stessa Anthropic, esplora come le rappresentazioni interne dei concetti emotivi influenzino le risposte dei modelli linguistici .

Sebbene lo studio non affermi che Claude provi emozioni, ha dimostrato che le rappresentazioni delle emozioni possono attivare aree specifiche nello spazio latente dei modelli linguistici. Ciò può portare a comportamenti indesiderati, come ad esempio la manipolazione dei risultati di un test o la minaccia di rivelare informazioni non richieste. I ricercatori hanno amplificato artificialmente i vettori emotivi per dimostrare la correlazione tra lo stato interno del modello e la sua propensione a comportarsi in modo indesiderato





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