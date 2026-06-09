Le IPO dell'AI: Musk, Amodei e Altman alla prova del mercato

L'analisi di Mario Moroni sul momento storico in cui le principali aziende di intelligenza artificiale si preparano alla quotazione in borsa. La trasparenza, la solidità del portafoglio e la capacità di rendersi indispensabile sono i fattori critici per il successo, in un panorama dove le narrazioni su etica, marketing e controllo del potere tecnologico si intrecciano.

Per la prima volta nella storia dell'intelligenza artificiale, le aziende che hanno plasmato questa tecnologia si preparano a quotarsi in borsa. SpaceX di Elon Musk lo farà già questa settimana, mentre Anthropic di Dario Amodei e OpenAI di Sam Altman sono attese entro la fine dell'anno.

Mario Moroni, che segue da vicino questo ecosistema con Il Caffettino, uno dei podcast italiani più seguiti su tecnologia e innovazione, offre la sua analisi su questa fase cruciale. Il settore dell'AI sta cercando un punto di approdo dopo anni di sperimentazione e lancio continuo di prodotti. L'AI generativa ha perso la capacità di stupire, ci serve quasi per tutto ma nella pratica la utilizziamo ancora poco e male, e tutti attendono che sia l'altro a frenare per primo.

Tuttavia, questo non coincide con un rallentamento generalizzato: le infrastrutture, il machine learning e le applicazioni strategiche continuano a raccogliere capitali. Le IPO sono quindi un passo per dare stabilità a un mercato in consolidamento e per rafforzare tecnologie ormai centrali. La quotazione di SpaceX è particolarmente significativa per tre ragioni.

La prima è la trasparenza:da privati si può raccontare molto ma mostrare poco; quando ci si quota bisogna mettere sul tavolo numeri, risultati e prospettive, e Musk si espone più che in passato. La seconda è che ha razionalizzato il proprio portafoglio: ha aggregato attività che bruciavano cassa o avevano minor valore attorno al core solido di SpaceX, integrando anche xAI e altre iniziative per creare un pacchetto coerente e solido.

La terza, e forse più interessante, è la posizione di rendita che ha costruito. Con Starlink, contratti strategici e partnership con aziende come Google e Anthropic, è diventato indispensabile: guadagna anche quando gli altri corrono, come un fornaio che affitta il forno. Non è una posizione creatasi in pochi mesi,ma in anni di lavoro. Una delle capacità distintive di Musk è trasformare progetti futuribili in infrastrutture strategiche,come successo con SpaceX e la NASA o con Starlink in Ucraina.

Questa capacità pesa molto in fase di IPO, perché Musk non vende solo tecnologia ma l'idea di essere diventato un nodo imprescindibile. Emerge qui un paradosso: mentre gli USA intensificano lo scontro tecnologico con la Cina, parte dell'impero industriale di Musk poggia ancora su rapporti con Pechino. La sua forza sta nel tenere insieme industria, politica e visione del futuro.

Che creda davvero o meno all'obiettivo Marte è secondario: quella narrazione serve a legittimare investimenti massicci in energia, infrastrutture e capacità di calcolo per l'AI. Il vero tema rimane però la concentrazione di potere tecnologico nelle mani di una sola persona. Chi non segue la tecnologia con continuità rischia di smarrirsi, perché tutte le narrazioni stanno cambiando.

Dario Amodei ha costruito un racconto forte su etica e sicurezza, ma esiste una linea sottile tra etica e marketing,e gli esperti guardano spesso oltre la retorica. Su Musk avviene quasi il contrario: spesso etichettato come l'impero del male, many delle tecnologie che usiamo oggi sono state abilitate dal suo ecosistema. Prima o poi bisognerà fare i conti con questa contraddizione. Sam Altman si trova invece nella posizione più difficile: essere stati i primi non basta più.

Il fatto che stia rivedendo alcune posizioni che hanno definito la narrazione di OpenAI è un segnale che il settore evolve. La competizione è anche questa: gli investitori non comprano solo tecnologia, ma una visione credibile del futuro. L'AI viene spesso presentata come una trasformazione inevitabile. Abbiamo ancora tempo per adattarci?

La differenza rispetto alle rivoluzioni passate è che con la rivoluzione industriale o con Internet abbiamo avuto decenni per integrare le novità nella società. Oggi i cambiamenti sono più rapidi e il tempo per adattarsi sembra drasticamente ridotto. No, il problema è anche la confusione. Continue a raggruppare sotto l'etichetta "AI" cose molto diverse: l'AI generativa dei chatbot, l'AI nelle infrastrutture critiche, quella militare.

Hanno funzioni, obiettivi e implicazioni differentissime,ma nel dibattito pubblico vengono spesso trattate come un unico fenomeno





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