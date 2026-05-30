Le It Shoes da avere quest'estate: i sandali rossi

Le It Shoes nei toni del rosso sono spesso contraddistinte da un design essenziale e rigoroso, dal sapore di fascette incrociate e da un cinturino alla caviglia. Per affrontare il caldo con stile, allora, spazio a canotte effetto crochet, abbinate a bermuda ampi e sartoriali. Una volta scelta la tua It Shoe, potrai scegliere di abbinarla a un outfit da mattina a sera, da aperitivo a cerimonia.

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