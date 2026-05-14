Le jelly shoes: ecco le varianti più giocose e colorate da scegliere quest'anno

Le jelly shoes, considerate fino a poco tempo fa solo scarpe da spiaggia, hanno finalmente conquistato anche i look da città. Quest'anno, i modelli proposti sono uno dopo l'altro e consentono di creare look sempre diversi, in base all'abbinamento. Ecco alcune varianti più giocose e colorate da scegliere quest'anno.

Le jelly shoes , considerate fino a poco tempo fa solo scarpe da spiaggia , hanno finalmente conquistato anche i look da città . Quest'anno, i modelli proposti sono uno dopo l'altro e consentono di creare look sempre diversi, in base all'abbinamento.

Ecco alcune varianti più giocose e colorate da scegliere quest'anno. Le ballerine Dellerosa di Jimmy Choo sono un must-have per le amanti dello stile retrò e glamour. Il modello azzurro di H&M regala un tocco di spensieratezza a ogni passo, mentre le con strass di Christian Louboutin giocano su trasparenze e volumi audaci, rendendola incredibilmente glam.

Queste scarpe possono essere indossate con un abito sottoveste in seta per un gioco di contrasti, o con il vostro denim preferito per un effetto più rilassato. Inoltre, ecco i posti che hanno il mare con l'acqua più pulita d'Italia, da non perdere





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