Indagini su lettere e reperti trovati nelle Querciolaie. Analisi calligrafiche, balistiche e digitali per ricostruire la dinamica del suicidio di Michele De Gennaro.

Le indagini sulla scomparsa di Michele De Gennaro , l'ex capo della Polizia che si è tolto la vita nella tenuta delle Querciolaie nelle campagne maremmane, si concentrano ora sulla decifrazione delle sue ultime volontà. A quattro giorni dall'evento tragico, che ha segnato la fine di una figura controversa nota come "squalo" o "sbirro di ferro", il mondo attende di conoscere il contenuto di tre lettere rinvenute nella residenza. Il desiderio più urgente di chi ha condiviso con lui decenni di carriera è che queste pagine vengano consegnate ai destinatari designati, spezzando una catena di sospetti e fornendo al Paese le risposte che De Gennaro ha cercato di lasciare scritte prima di estinguere la propria vita con un colpo di pistola alla testa.

Contenuti delle tre lettere rinvenute

Le tre missive, diverse per contenuto e destinazione, sono state trovate in punti distinti della tenuta: una busta color ocra nella dépendance dove De Gennaro ha posto fine alla sua esistenza e altre due nel corpo centrale della residenza. Una di queste è indirizzata espressamente alla famiglia e ai cari, preservando un riserbo assoluto su dettagli intimi. Le restanti due contengono ricostruzioni dettagliate della sua vita professionale e annotazioni critiche sul suo operato, scritte con la consapevolezza che nulla di quanto ha vissuto sarebbe rimasto completamente celato alla storia. Non vi sono tracce di giustificazioni personali, ma una documentazione accurata destinata a chiarire i nodi irrisolti del suo passato.

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In particolare, una lettera è stata redatta prima del venerdì precedente la sua morte ed è indirizzata al procuratore capo di Caltanissetta e ai magistrati nisseni che lo avevano indagato nell'inchiesta sui depistaggi relativi alla strage di via d'Amelio . Questo documento rappresenta un tassello cruciale per capire le motivazioni profonde del suo gesto, specialmente considerando il suo ruolo storico nel convincere Tommaso Buscetta a collaborare con la giustizia. L'auspicio delle forze dell'ordine e della magistratura è di poter analizzare questi testi per distinguere tra verità storiche e strumentalizzazioni, garantendo che il messaggio arrivi integro a chi è competente per valutarne il peso legale e sociale.

Analisi tecniche e dinamiche del suicidio

Prima di procedere con la lettura pubblica o la consegna delle lettere, le autorità devono completare una serie di verifiche scientifiche rigorose. Il materiale sarà sottoposto ad esami dattiloscopici per escludere che le scritture siano state maneggiate da persone diverse da De Gennaro, seguiti da veloci perizie calligrafiche. Questo passaggio è fondamentale per accertare la piena volontarietà del gesto e per escludere esitazioni nella scrittura che potrebbero suggerire un diverso contesto o una possibile interferenza estera.

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La dinamica del suicidio verrà ricostruita anche attraverso l'analisi balistica. De Gennaro si è servito di una semiautomatica Ruger 380 , un'arma con capacità di sette colpi nel modello più piccolo. È verosimile che abbia esploso un primo colpo di prova per verificare il funzionamento dell'arma prima di chiudersi nella dépendance. Tuttavia, solo l'esame tecnico di pistola e bossolo potrà confermare o smentire questa tesi, escludendo che il bossolo rinvenuto, pur compatibile con l'arma, provenga da un'esplosione precedente o da un'arma diversa. Queste indagini balistiche sono decisive per chiudere il cerchio sulla cronologia degli eventi.

Investigazioni digitali e contesto processuale

Oltre alle lettere e alle armi, gli investigatori stanno analizzando una serie di elementi digitali e documentali rinvenuti nella tenuta. I cellulari e le immagini di videosorveglianza verranno esaminate per capire se De Gennaro abbia incontrato altre persone nelle ore o nei giorni precedenti al suicidio e per mappare i suoi ultimi contatti telefonici. Inoltre, è stata recuperata una hard-disk che i militari del Ros Carabinieri avevano già cercato durante la perquisizione ordinata dalla Procura di Caltanissetta il 12 novembre precedente. De Gennaro avrebbe portato con sé questo dispositivo al suo arrivo a Montiano venerdì pomeriggio, rendendolo un reperto chiave per ricostruire la sua strategia difensiva.

Tra i documenti trovati vi sono anche fascicoli relativi all'inchiesta di Caltanissetta e appunti riconducibili alla preparazione per l'udienza di Riesame , fissata originariamente per il primo dicembre. Tuttavia, questa data potrebbe subire una posticipazione, poiché le difese degli altri indagati nel processo vorrebbero richiedere un rinvio. La presenza di questi materiali conferma che De Gennaro era attivo nella preparazione delle sue difese fino agli ultimi istanti, integrando la narrazione delle lettere con una strategia legale strutturata.

Reazione della comunità e ultimi momenti

La notizia del suicidio ha sconvolto la comunità locale, dove De Gennaro aveva vissuto per trent'anni le sue parentesi più gioiose. I residenti ricordano un uomo che, nonostante i difficili giorni successivi alla perquisizione del Ros, manteneva una certa normalità. Solo una settimana fa, era tornato nel suo ristorante preferito, "I Bracconieri", indossando un golf a quadri, jeans e scarpe da ginnastica. Aveva scherzato con misura con Christian, il figlio del proprietario, scambiandosi una pacca sulla spalla in un gesto quasi paterno.

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Giorni difficili ma apparentemente gestiti con distacco, fino a mercoledì, quando è tornato a pranzare nello stesso locale. I proprietari del ristorante hanno notato che era "turbato", un segnale che probabilmente anticipava la decisione finale presa nel weekend. La figura di De Gennaro, legata indissolubilmente a pagine cruente della storia italiana come la mafia e la strategia dello Stato, lascia dietro di sé non solo un corpo senza vita, ma un'enigma di documenti e parole che la giustizia dovrà decifrare per restituire al Paese una verità completa e non mediata dal sospetto.