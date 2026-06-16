Le Lollipop tornano con 'Say Now', un inno alla libertà personale e all'affermazione di sé

Il trio formato da Marcella Ovani, Marta Falcone e Veronica Rubino torna in formazione con il singolo 'Say Now', un invito a parlare apertamente delle proprie verità e a non lasciare che il silenzio decida al posto nostro. Il brano affronta il tema del coming out e delle verità taciute troppo a lungo, ponendosi come un inno alla libertà personale e all'affermazione di sé.

Le Lollipop , il trio formato da Marcella Ovani, Marta Falcone e Veronica Rubino, tornano in formazione con il singolo ' Say Now ', un inno alla libertà personale e all'affermazione di sé.

Il brano, scritto direttamente dal trio e prodotto da Wlady, è un invito esplicito a parlare apertamente delle proprie verità e a non lasciare che il silenzio decida al posto nostro. Il ritorno delle Lollipop si inserisce perfettamente in un momento storico in cui l'estetica, la moda e i linguaggi dei primi anni Duemila sono tornati al centro del gusto contemporaneo.

Il gruppo, che ha fatto storia nella musica pop italiana, si rivolge oggi sia al pubblico generazionale della prima ora, sia a una nuova wave di giovani ascoltatori, offrendo una maturità artistica consapevole e libera da vecchi schemi.

'Say Now' affronta il tema del coming out e delle verità taciute troppo a lungo, ponendosi come un inno alla libertà personale e all'affermazione di sé. Le tre artiste tengono a precisare che non si tratta di un'operazione di pinkwashing o di un posizionamento politicamente corretto, ma di un messaggio di coerenza e di sostegno alla comunità LGBTQ+





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