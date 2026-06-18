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Le maglie da calcio di New York: un racconto visivo della vita newyorchese

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Le maglie da calcio di New York: un racconto visivo della vita newyorchese
Maglie Da CalcioNew YorkMondiali 2026
📆6/18/2026 2:18 PM
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La città di New York ha scelto di creare maglie da calcio uniche e personalizzate per i Mondiali 2026. Queste maglie non sono ufficiali, ma sono state pensate per rappresentare la vita e la cultura della città.

La città di New York ha scelto di creare maglie da calcio uniche e personalizzate per i Mondiali 2026 . Queste maglie non sono ufficiali, ma sono state pensate per rappresentare la vita e la cultura della città.

Sono state realizzate a mano da Mazzi Sport, un'azienda di Brooklyn che produce maglie da calcio dal 1986. Ogni dettaglio delle maglie è un simbolo che chi ha vissuto a New York riconosce all'istante, come il rosso acceso dei sacchetti della spesa o la concessione per ridurre il prezzo dei biglietti. Le maglie sono state create per celebrare la città, il calcio e le comunità che la rendono speciale.

Il sindaco di New York ha scelto di non utilizzare le maglie ufficiali del torneo e ha optato per queste maglie personalizzate che costano solo 50 dollari. La scelta è stata fatta per proteggere l'idea originale e per non appesantire la produzione di maglie con costi e logiche commerciali. Il team di Mazzi Sport ha lavorato per creare maglie che siano un racconto visivo della vita newyorchese e che siano riconoscibili per chi ha vissuto a New York.

Le maglie sono state realizzate con tre colori disponibili e sono state pensate per essere un simbolo di identità per i tifosi. La creazione di queste maglie è stata un progetto che ha coinvolto la comunità portoricana di New York e che ha visto la collaborazione tra Mazzi Sport e il sindaco della città

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Maglie Da Calcio New York Mondiali 2026 Cultura Comunità

 

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