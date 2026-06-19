Le magnifiche undici città termali d'Europa: festeggiamenti per il quinto anniversario Unesco

Le undici grandi città termali d'Europa, patrimonio Unesco, celebrano il quinto anniversario con mostre, festival e eventi speciali. Da Spa a Baden bei Wien, da Montecatini a Bath, un viaggio tra arte, acqua e salute.

Le grandi città termali d' Europa , undici perle in sette paesi, celebrano il quinto anniversario dell'iscrizione nel Patrimonio Mondiale dell' Unesco , avvenuta il 24 luglio 2021. Questo riconoscimento, concesso a una proprietà seriale transnazionale, testimonia la fama che queste località raggiunsero dal Settecento fino agli anni Trenta del Novecento.

La lista comprende Baden bei Wien in Austria, Spa in Belgio, le tre città ceche di Karlovy Vary, Františkovy Lázně e Mariánské Lázně, Vichy in Francia, Bad Ems, Baden-Baden e Bad Kissingen in Germania, Bath nel Regno Unito, e per l'Italia, unica rappresentante, Montecatini Terme in Toscana. Queste città sono caratterizzate da stabilimenti affascinanti e curatissimi, colonnati, fontane, ambienti retrò decorati con maioliche e opere d'arte, oltre a parchi e giardini dove passeggiare, leggere e sognare.

Per celebrare l'anniversario e per far conoscere queste mete ai visitatori, è stata inaugurata una mostra a Spa, in Belgio, località che ha dato origine al termine spa nel vocabolario inglese, derivato dal latino salus per aquam, cioè luoghi di benessere legati a sorgenti naturali. La mostra, che durerà per tutta l'estate, espone foto, pannelli informativi e una mini-guida su ciascuna delle undici città.

Il percorso espositivo si snoda lungo 13 grandi passaggi, con pannelli di dimensioni 2,2 metri per 1,8, installati in tutta la città, formando un itinerario a piedi che consente ai visitatori di scoprire le Grandi città termali d'Europa in un solo palcoscenico. Un pannello introduttivo spiega il riconoscimento Unesco e il motivo per cui Spa ne faccia parte, seguito da descrizioni accurate per ogni città termale del patrimonio.

Ogni tavola presenta fotografie, una breve presentazione del centro e della sua storia termale, oltre a confronti visivi con Spa, attraverso somiglianze architettoniche o paesaggistiche. Una magnifica mappa dell'Europa ne evidenzia l'ubicazione. Tra le iniziative speciali per l'anniversario, spicca Baden bei Wien, a 30 km da Vienna, che venerdì 26 e sabato 27 giugno condivide la ricorrenza con il Gste celebrando il Baden in White, il più grande festival austriaco dedicato al bianco.

Per due giorni e due notti, le strade e le piazze di Baden si trasformano in un mare abbagliante di bianco, tra intrattenimento dal vivo, esperienze culinarie e spettacoli all'aperto. Il Thermalstrandbad, lo stabilimento balneare termale costruito nel 1926, festeggia proprio nel giorno dell'anniversario i suoi 100 anni. Questo luogo è la più grande spiaggia sabbiosa dell'Austria, con un design nostalgico e una facciata Art Déco, dichiarata monumento storico.

Le 14 sorgenti minerali di Baden bei Wien producono acque dorate a temperature tra i 22° e i 36° che sgorgano dalla sorgente Marienquelle e confluiscono nel Thermalstrandbad, unendo l'acqua minerale e la pratica medica della balneologia con il tempo libero in spiaggia. Dall'Austria all'Italia, Montecatini Terme, conosciuta come Giardino termale d'Europa per i suoi edifici termali e uliveti, celebra l'anniversario il 1° luglio con uno spettacolo della Scuola di danza dell'Accademia d'arti e mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala, e il 3 luglio con un concerto del Maggio Musicale Fiorentino, inserito nel Festival delle Arti Classiche.

Montecatini sorge ai piedi del borgo medievale di Montecatini Alto, raggiungibile a piedi o con la storica Funicolare di Montecatini, recentemente restaurata, che offre un viaggio panoramico di 10 minuti. Queste città termali rappresentano un patrimonio unico, dove arte, acqua e salute si fondono in un'esperienza indimenticabile





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