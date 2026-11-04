Le migliori aziende per over 55 in Italia: classifica Great Place To Work

Great Place To Work Italia rivela le top 30 aziende per senior. Ptc, Allianz Technology e Fenix Pharma ai vertici con un Trust Index del 85%.

La società di consulenza sulle risorse umane Great Place To Work Italia ha pubblicato la classifica ufficiale delle trenta realtà aziendali più virtuose nel trattamento dei lavoratori over 55. Questo studio si basa sull'ascolto diretto di un campione rappresentativo di 6.026 collaboratori senior, selezionati tra diverse industrie nazionali per garantire una visione completa del mercato del lavoro attuale.

I dati sulla fiducia nei confronti dei dipendenti senior

L'analisi dei commenti positivi emersi dal sondaggio evidenzia quattro vantaggi distintivi rispetto alla media nazionale. In primo luogo, si registra un maggiore senso di appartenenza, che tocca l'12,2% contro il 5,3% della norma generale. In secondo luogo, emergono più opportunità di sviluppo legate alla formazione e all'innovazione, con un valore del 7,7% contro il 3,4% medio. Terzo, cresce l'incremento di fiducia e ascolto da parte dei manager, attestandosi al 6,7% contro il 3,1%. Quarto, viene attribuito un valore superiore all'esperienza maturata, pari al 4,7% contro l'1,2% della media.

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Il primato di Ptc e la leadership settoriale IT

Nella classifica generale, il primo posto è occupato da Ptc, seguita al secondo livello da Allianz Technology e al terzo da Fenix Pharma. A completare il gruppo di testa troviamo Bristol-Myers Squibb, Everpure, Belden, Novidis, Laboratoires Svr, Wide Group, Biogen, Vianova, Buona Spa Società Benefit, Timac Agro, Formula Spa e D'Amico Società di Navigazione. Per quanto riguarda la composizione settoriale delle aziende con meno di 500 dipendenti, il settore IT domina con il 33%, seguito dalle biotecnologie e prodotti farmaceutici al 27%, mentre trasporti, telecomunicazioni, manifattura e produzione rappresentano il 7%.

Classifica grandi aziende: Cisco guida il podio

Per il secondo gruppo analizzato, relativo alle grandi organizzazioni, il podio vede al primo posto Cisco, seguita da Hilton e da Allianz Group. La graduatoria prosegue poi con Micron Semiconductor Italia srl, AbbVie, Mondelēz International, Tp, Dhl, Bluserena Hotels & Resorts, Reale Group, Gruppo Sapio, Siemens Healthineers Ag, Eli Lilly, Esprinet e Gruppo Sella. In questa categoria, le settorialità vedono manifattura e produzione e servizi finanziari e assicurazioni al 20%, biotecnologia e prodotti farmaceutici, IT e ospitalità al 13%, mentre servizi professionali, trasporti e assistenza sanitaria registrano il 7%.

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Il ruolo strategico di Alessandro Zollo e i dati demografici

Alessandro Zollo, CEO di Great Place To Work Italia, sottolinea come la valorizzazione della forza lavoro senior rappresenti una leva strategica fondamentale. Oggi gli over 55 costituiscono il 25% della popolazione attiva in Italia, ma questa quota salirà al 28% nel 2050 e al 35% nel 2080. Di fronte a queste trasformazioni demografiche, le aziende certificate dimostrano un clima di fiducia interno (Trust Index) medio dell'85%, un dato che supera di 12 punti percentuali quello delle aziende certificate Great Place to Work (73%) e di ben 40 punti il valore medio della norma italiana (45%).

Benessere psicologico e riduzione del rischio di dimissioni

L'esperienza vissuta dai collaboratori senior nelle realtà premiate evidenzia un netto vantaggio competitivo in aree chiave. L'equilibrio tra vita privata e lavoro tocca l'86%, contro l'82% delle certificate e il 46% della norma. Il senso di appartenenza durante i cambiamenti organizzativi risulta pari all'85%, rispetto all'80% delle certificate e al 42% della norma. Sul fronte della fidelizzazione, l'88% dei lavoratori senior si dichiara ambassador dell'organizzazione, contro l'82% delle realtà certificate e il 42% della norma.

Riduzione del quiet quitting e retention aziendale

Parallelamente, il rischio di dimissioni (flight risk) scende drasticamente al 5% nelle aziende leader, contro il 34% della norma. Solo il 4% dei dipendenti mette in atto l'abbandono silenzioso o quiet quitting, rispetto al 17% registrato nella media nazionale. Questi indicatori confermano che investire sul capitale umano senior non è solo una questione di equità sociale, ma un fattore determinante per la stabilità operativa e il successo economico delle imprese italiane nel prossimo futuro.