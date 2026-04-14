Le migliori destinazioni del Mediterraneo per una vacanza all'insegna del mare: nuovi hotel e resort di lusso

Scopri una selezione esclusiva dei più affascinanti hotel e resort del Mediterraneo, ideali per una vacanza estiva indimenticabile. Dalle nuove aperture in Grecia e Italia alle iconiche strutture che hanno fatto la storia dell'ospitalità, un viaggio tra design, relax e gusto, con un focus sul benessere e sulla valorizzazione del territorio.

C'è una casa privata che guarda al Monte Argentario che da sempre apre le porte agli amici della famiglia, trasformata poi in uno degli alberghi più iconici d'Italia, un nuovo indirizzo in Sardegna e un altro a Polignano a mare. Ci sono poi boutique hotel le cui camere, riprendendo le parole di Gino Paoli, non hanno alberi, ma il mare al posto delle pareti, a Monopoli, in Puglia… Questi sono solo alcuni degli hotel più belli del Mediterraneo , selezionati nelle località più affascinanti d'Europa, pensati per vacanze estive all'insegna del mare. Se l'entusiasmo di partire è grande e il desiderio di tuffi, sabbia tra le dita e sale nei capelli è ancora più forte, questi luoghi sono pronti ad accogliervi. Si tratta di destinazioni ricercate, appartate, lontane dalla frenesia, dove l'ospitalità è una vera e propria filosofia di vita. Benvenuti al mare.

OVEA Paros, Paros (Grecia): Tra le novità più interessanti del Mediterraneo, OVEA Paros si presenta come un retreat di nuova generazione, dove l'esperienza gastronomica diventa il fulcro del soggiorno. Concepito come un luogo allo stesso tempo intimo e conviviale, unisce l'atmosfera di un boutique hotel a quella di una vera e propria destination dining, ispirata ai sapori e ai rituali sociali delle isole greche. Qui, cucina, design e paesaggio si fondono in modo armonioso, creando un'esperienza contemporanea e coinvolgente, dove la convivialità e la cultura del cibo scandiscono il ritmo delle giornate. Un'apertura che riflette una nuova concezione di ospitalità mediterranea, sempre più attenta all'interazione tra estetica, territorio e gusto.

Acciuga Hotel, Laigueglia (SV): Nel cuore della Riviera di Ponente, a Laigueglia, con i suoi caratteristici caruggi, le piazze colorate e le spiagge sabbiose che si affacciano sulla Baia del Sole, l'Acciuga Hotel introduce un nuovo concetto di ospitalità costiera. Nato dalla ristrutturazione di una vecchia pensione, è un boutique hotel che interpreta il lusso in chiave discreta, combinando design contemporaneo e un forte legame con il territorio. Le 24 camere, luminose ed essenziali, dialogano con l'esterno, mentre la terrazza panoramica – cuore del progetto – invita a concedersi momenti di relax tra colazioni vista mare e aperitivi al tramonto, in una connessione quasi ipnotica tra cielo e acqua. Di fronte, la spiaggia completa l'esperienza, trasformando il soggiorno in un'immersione totale nei ritmi e nei colori più autentici della Liguria.

Giardino dei Pini, Marina di Alliste (LE): Immerso nella campagna salentina, a pochi passi dal mare Ionio, il Giardino dei Pini è un'oasi verde sorprendente, dove pini secolari e la macchia mediterranea creano un microcosmo intimo e protetto. Nato dal recupero di una masseria dei primi del '900, conserva elementi autentici come la pietra leccese e le volte a stella, reinterpretati in chiave contemporanea in un progetto di ospitalità diffusa che privilegia spazio, silenzio e privacy. Le camere, semplici e luminose, si aprono sull'esterno con terrazze e profumi di mare, mentre la piscina immersa nel giardino e la spa completano un'esperienza di benessere profondo. Al ristorante Amaranta la cucina racconta il territorio con creatività, trasformando ogni soggiorno in un viaggio tra natura, gusto e tranquillità.

Augustus Hotel & Resort, Forte dei Marmi (LU): Tra le pinete di Forte dei Marmi, l'Augustus Hotel & Resort continua a essere un'espressione di spicco dell'ospitalità versiliese. Per la stagione 2026, la struttura si è rinnovata, ampliando questa visione con l'inaugurazione di Villa Ines, una nuova dépendance immersa nel verde, progettata per garantire privacy e intimità, in linea con lo stile sobrio e contemporaneo che contraddistingue l'intero resort. L'esperienza si arricchisce anche sul fronte gastronomico, con nuove modalità di utilizzo degli spazi di Villa Agnelli e una proposta che valorizza la stagionalità e i sapori locali, mentre il benessere si espande all'esterno con una nuova area fitness immersa nel parco e percorsi dedicati al recupero e alla rigenerazione. A pochi passi si trova l'Augustus Beach Club.

Villa Riviera Resort, Lavagna - Genova (Liguria): Affacciato sul Golfo del Tigullio, tra Portofino e Sestri Levante, Villa Riviera Resort è un rifugio adults only immerso in un parco di 15.000 mq, dove la bellezza della Liguria si fonde con l'eleganza senza tempo. Due antiche ville – una dallo charme ottocentesco, l'altra in stile liberty – ospitano 15 camere e suite, ognuna unica nel suo genere, con spa private, terrazze vista mare e dettagli di design. Il benessere è protagonista nella piscina infinity panoramica, nell’outdoor spa tra gli ulivi e nei sapori autentici dei due ristoranti guidati dallo chef Matteo Armanino. Ogni esperienza, dai trattamenti all'aria aperta ai tour in barca o in vigna, è pensata per rigenerare corpo e anima.

The Sense Experience Resort 5* L, Follonica - Grosseto (Toscana): Nel cuore della Maremma Toscana, tra dune sabbiose e un parco naturale affacciato sul mare di Follonica, The Sense Experience Resort è un invito a ritrovare sé stessi attraverso la natura, con un'offerta di servizi e attività mirate al benessere.





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