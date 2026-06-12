Le migliori piscine estive a Roma per l'estate 2026

RomaToday propone una guida alle migliori strutture dove rinfrescarsi in città e nei dintorni.

Con l'arrivo dell'estate, a Roma , tornano protagoniste le piscine all'aperto. Dai centri sportivi ai complessi immersi nel verde, molte strutture hanno inaugurato la stagione 2026.

Ombrelloni, sdraio, aree relax per affrontare anche le giornate più afose restando in città. Ma quali sono le piscine da scegliere per l'estate 2026? E quali gli orari, costi e indirizzi? RomaToday propone una guida alle migliori strutture dove rinfrescarsi in città e nei dintorni.

Ha aperto la piscina estiva presso la Vigor Sporting Center. Dalle 9,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì e dalle 9 alle 18,30 sabato, domenica e festivi, circondata da un ampio prato. Disponibili lettini, sdraio e ombrelloni ed è garantita l'assistenza bagnanti durante tutto l'orario d'apertura. Nell'area piscina è previsto anche un chiosco-bar sempre aperto durante gli orari delle piscine estive.

Dal lunedì al venerdì il costo giornaliero è di 10 euro (dalle 9,30 alle 18,30) e di 8 euro per il pomeridiano (dalle 13,30 alle 18,30). Sabato e domenica il giornaliero è di 13 euro, il pomeridiano di 10 euro. Previste riduzioni per bambini da 1 a 6 anni, al di sotto di 1 anno i bambini non pagano. In zona Capannelle, riapre la piscina dello Sporting Club Paradise.

Una vasca di dimensioni semiolimpioniche di 25 metri, con profondità variabile (1,20 m - 2,20 m) e 6 corsie e una temperatura di circa 28 gradi. La piscina resta aperta con orario 9-19, dal lunedì alla domenica. Nei giorni feriali la mezza giornata ha un costo di 10 euro (dalle 9 alle 14 o dalle 14 alle 19), e l'intera giornata di 14 euro, a cui aggiungere 3 euro per il lettino.

Sabato e domenica la prenotazione è obbligatoria e il prezzo per la mezza giornata è di 14 euro, mentre la giornata intera viene 18 euro, a cui aggiungere sempre i 3 euro per il lettino. Il Tennis Club Garden, circolo sportivo in via di Capannelle, limitrofo al Parco degli Acquedotti, ha riaperto le porte della sua piscina esterna.

La piscina è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 a un costo di 15 euro dal lunedì al venerdì (con ombrellone da pagare a parte) e sabato e domenica 20 euro. C'è possibilità di fare mezza giornata nelle due fasce orarie 9-13,30 o 13,30-18,30, solo dal lunedì al venerdì, al costo di 10 euro. Inaugurata circa un anno fa, torna ad aprire la piscina del rinnovato Augustea Sport City in zona Torre Spaccata.

Per i non tesserati è necessario un tesseramento iniziale, dopodiché l'ingresso, dal lunedì al venerdì è di 10 euro per la mezza giornata (dalle 9 alle 14 o dalle 14 alle 19) e di 15 euro per la giornata intera. Sabato e domenica l'intera giornata di 20 euro. La piscina è aperta dalle 9 alle 19 e sono previste riduzioni per i bambini dai 3 ai 10 anni. All'interno del Parco Egeria si trova una piscina estiva con stabilimento.

La struttura è suddivisa in diverse aree in cui potersi rilassare e prendere il sole. Non c'è obbligo di prenotazione, ma è consigliata nei weekend e per i giorni festivi. Il tesseramento è obbligatorio. La piscina è aperta, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19.

Nella Zona Waikiki Deck - zona bordo piscina, l'intera giornata ha un costo di 10 euro, mezza giornata, dalle 10 alle 14 o dalle 14,30 alle 19 ha un costo di 8 euro. Nella Zona Kahuna Lounge e nella Zona Hula Baby - zone senza bordo piscina, l'intera giornata ha un costo di 8 euro, la mezza giornata di 6 euro. C'è anche un ingresso di fine giornata, dalle 17 alle 19 al costo di 5 euro.

Nel weekend e festivi, la piscina è aperta dalle 9,30 alle 19 con le seguenti tariffe: Zona Waikiki Deck - zona bordo piscina, intera giornata 18 euro, mezza giornata 12 euro. Nella Zona Kahuna Lounge e nella Zona Hula Baby - zone senza bordo piscina, intera giornata 15 euro, mezza giornata 10 euro. Ingresso fine giornata 6 euro. Ha riaperto la piscina estiva dello Sporting Club Ostiense.

Una vasca da 25 metri, aperta dal lunedì alla domenica, dalle 8.30 del mattino fino al tramonto anche nei giorni festivi. Due corsie sono dedicate al nuoto libero, mentre il resto dello spazio acqua è a disposizione della balneazione e di chi desidera rinfrescarsi e rilassarsi. A disposizione tutti i giorni dalle 9 alle 20 anche il chiosco bar a bordo vasca, che offre bibite, snack, panini, gelati, insalate, macedonie e tanto altro.

Riprende la piscina estiva del Tennis Club Appio Claudio, fino al 7 settembre. Da quest'anno sarà possibile prenotare e scegliere anticipatamente online il proprio posto. Piscina aperta dalle 9 alle 19. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 14 o dalle 14 alle 19, la quota è di 12 euro mezza giornata, mentre l'intera giornata ha un costo di 19 euro.

Il sabato 14 euro mezza giornata e 23 l'intera giornata. Domenica e festivi, intera giornata 25 euro, mentre la mezza giornata ha un costo di 15 euro. Ha riaperto la piscina all'aperto in Via dei Gordiani, 5 all'interno del parco di Villa De Sanctis tra Centocelle e Torpignattara





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