Il Great Place To Work Trust Index ha analizzato i risultati di oltre 81mila collaboratori di 126 organizzazioni italiane, evidenziando che l'indicatore che misura la qualità dei comportamenti di leadership raggiunge quota 85% nelle realtà d'eccellenza. Le aree specifiche che compongono l'indice di leadership includono la capacità di guidare i dipendenti dando l'esempio, la capacità di creare partecipazione mediante il coinvolgimento decisionale e l'ascolto attivo, e la trasparenza.

Le organizzazioni che si distinguono per l'efficacia e l'affidabilità della propria leadership ottengono performance straordinarie indipendentemente dalle dimensioni, dal settore o dall'area geografica. La prima edizione del Great Place To Work Trust Index ha analizzato i risultati di oltre 81mila collaboratori di 126 organizzazioni italiane, suddivise in due categorie in base al numero di collaboratori.

Il ranking ha evidenziato che l'indicatore che misura la qualità dei comportamenti di leadership raggiunge quota 85% nelle realtà d'eccellenza, contro una norma italiana del 42% (+43%). L'esempio e i comportamenti virtuosi della leadership contribuiscono a creare ambienti di lavoro eccellenti. Le aree specifiche che compongono l'indice di leadership includono la capacità di guidare i dipendenti dando l'esempio, la capacità di creare partecipazione mediante il coinvolgimento decisionale e l'ascolto attivo, e la trasparenza.

Le aziende e i leader che investono sulla cultura aziendale propagano l'effetto virtuoso con un impatto su tutti gli aspetti organizzativi. Il trust index misura la fiducia che hanno i collaboratori nella direzione e nei responsabili in relazione alla chiarezza della visione, alla competenza del management, all'accessibilità dei leader e all'interesse autentico per le persone. Le migliori realtà italiane in termini di leadership sono Hilton, Bending Spoons e AbbVie.

Queste aziende hanno un modello di leadership basato sulla semplice convinzione che l'ospitalità parte dalle persone. Creano fiducia, legami e opportunità, e i loro leader locali danno vita alla loro cultura in modi personali, pertinenti e affidabili. La leadership di Bending Spoons si fonda sulla meritocrazia, sulla trasparenza radicale e sulla massima assunzione di responsabilità. I contributi vengono riconosciuti, la responsabilità si conquista attraverso la competenza e la crescita deriva dall'affrontare sfide ambiziose al fianco di colleghi eccezionali.

AbbVie, leader mondiale nelle tecnologie che trasformano il modo con cui le persone si connettono, comunicano e collaborano, attraverso reti intelligenti e architetture che integrano prodotti, servizi e piattaforme software, ha un modello di leadership basato sulla fiducia, la trasparenza e la responsabilità





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