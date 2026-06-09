La commissione di inchiesta delle Nazioni Unite ha condannato fermamente le continue violazioni dei diritti umani da parte di coloni israeliani nella Cisgiordania occupata.

La commissione di inchiesta delle Nazioni Unite ha condannato fermamente le continue violazioni dei diritti umani da parte di coloni israeliani nella Cisgiordania occupata. Secondo l'inchiesta, le autorità israeliane sono direttamente coinvolte negli attacchi dei coloni, mentre le forze di sicurezza israeliane forniscono protezione ai coloniali e agiscono come scudo per la violenza.

La commissione ha anche scoperto che gli attacchi contro le ville e la terra agricola palestinesi sono aumentati del 130% dal 2023, con incidenti che coinvolgono gruppi di agitatori mascherati. Le autorità israeliane hanno rifiutato di lodare i danni controllati dagli attacchi israeliani durante gli attacchi ai palestinesi nella Cisgiordania occidentale, dicendo che si trattava di eventi isolati che violano il protocollo militare e vengono investigati.

Tuttavia, i gruppi di diritti israeliani e palestinesi affermano che queste indagini intervenendoci raramente. Affermano pure che migliaia di coloni vivono tra milioni di palestinesi sulla terra catturata dall'israelità dal 1967 guerra. La maggior parte dei paesi e lontana corta UN è convinto di violare colonie che l'israelità, l'Occupazione umana e il territorio sistabilivo dei territori palestinese. Questo comportamento dell'israelità si contrapone ai principi della legge internazionale e aumenta esa dinamiche del conflitto.

La commissione riportò quattro casi documentati, tra cui 60 attacchi palestinesi e agricoli durante situazione settarioЩо daprò su 90 presidente per ((di). Albawaba.





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