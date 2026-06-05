Le Nazioni Unite raddoppiano l'aiuto per il Libano

La crisi in Libano sta rapidamente erodendo la sicurezza alimentare e le Nazioni Unite hanno dichiarato di voler raddoppiare la quantità di denaro necessaria per aiutare il Paese a far fronte alle crescenti esigenze umanitarie.

Le Nazioni Unite hanno dichiarato di voler raddoppiare la quantità di denaro necessaria per aiutare il Libano a far fronte alle crescenti esigenze umanitarie, mentre la guerra entra nel suo quarto mese.

Il Libano è stato coinvolto nella più ampia guerra regionale all'inizio di marzo quando la milizia Hezbollah, sostenuta da Teheran, ha lanciato razzi contro Israele in solidarietà con l'Iran, che era sotto attacco da parte degli Stati Uniti e di Israele. Negli ultimi tre mesi, le comunità libanesi hanno dovuto affrontare una situazione spaventosa a causa dell'escalation delle ostilità.

L'ONU ha dichiarato che lancerà un nuovo appello di aiuti al governo libanese per ottenere altri 331,5 milioni di dollari per raggiungere 1,4 milioni di persone, portando l'appello totale a 639,9 milioni di dollari. Dal 2 marzo, più di 3.500 persone sono state uccise negli attacchi israeliani, secondo le autorità libanesi, i cui dati non distinguono tra civili e combattenti.

La crisi sta rapidamente erodendo la sicurezza alimentare, con quasi una persona su quattro in Libano - circa 1,24 milioni di persone - che dovrebbe affrontare livelli di crisi e di emergenza di insicurezza alimentare fino ad agosto, secondo le Nazioni Unite. Riza ha descritto l'incontro con una famiglia nella città meridionale di Tiro, che è stata pesantemente bersagliata dagli attacchi israeliani, che era stata sfollata cinque volte.

Ha detto che ospedali e cliniche sono stati danneggiati dagli attacchi aerei e i terreni agricoli sono stati bruciati. Un nuovo cessate il fuoco in Libano, mediato dagli Stati Uniti e annunciato mercoledì, subordinato all'abbandono delle zone meridionali da parte di Hezbollah, è stato rifiutato dal gruppo militante e Israele ha dichiarato che non ritirerà le truppe dal Paese





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