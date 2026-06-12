Le newsletter del Post: da Bologna a Milano, dall'Europa ai Mondiali 2026

Una panoramica delle newsletter tematiche del Post, che coprono argomenti come le città, l'Europa, lo sport paralimpico, i videogiochi, le scelte di Netflix e i cambiamenti nelle abitudini di comunicazione.

Il Post pubblica diverse newsletter tematiche. La newsletter Portici si occupa di Bologna e in un numero recente ha affrontato temi come la situazione nelle zone rosse, un luogo insolito per guardare film e la diffusione di pance in mostre o eventi.

La newsletter Colonne è dedicata a Milano e ha parlato di una vecchia cristalleria, di un mercato storico che ha riaperto e di un nuovo servizio di auto con conducente. La newsletter Ventisette si concentra sull'Europa e in una puntata ha trattato i progressi dell'Ucraina verso l'adesione all'Unione Europea, un referendum in Svizzera e il caso di una raffineria di allumina.

Altre newsletter del Post hanno affrontato argomenti diversi: una ha ricordato la prima lettura di un fumetto di Marjane Satrapi e l'impatto culturale; un'altra ha analizzato il formato delle liste nei giornali; un'altra ancora ha riflettuto su Donald Trump e sulla copertura mediatica che lo riguarda, oltre a commentare la politica italiana dopo un referendum. C'è stato anche un reportage dal fronte ucraino dopo un bombardamento su Kyiv, con l'incontro di una squadra di dronisti che colpisce in territorio russo.

Il Post ha poi pubblicato una newsletter sullo sport paralimpico, in particolare il curling in carrozzina, e un pezzo personale sul prezzo di un monolocale a Milano negli anni Settanta rispetto ad oggi. Inoltre, si è parlato dei Mondiali di calcio 2026, la cui partita inaugurale si è tenuta in un paese non particolarmente ospitale, con un totale di 48 squadre e 104 partite fino alla finale a New York.

Per coincidenza, l'inizio è avvenuto durante la settimana dei videogiochi, che si tiene ogni anno a inizio giugno dopo la scomparsa dell'E3; gli editori annunciano nuovi progetti. Netflix, attraverso il responsabile dei film Dan Lin, ha dichiarato al New York Times di non voler più collaborare con registi che cercano la distribuzione in sala. La cantante Lola Young è tornata a concerti dopo una pausa, e Nick Cave ha iniziato un tour a Dublino suonando anche un brano dei Pogues.

Infine, nelle chat di lavoro i saluti di fine giornata sono diventati più elaborati nel tempo, e c'è un invito a iscriversi alle newsletter per chi le ha ricevute inoltrate





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