Brad Pitt torna nel ruolo di Cliff Booth in questo sequel diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino. L'analisi del cast, della trama e delle differenze stilistiche con il predecessore.

La firma di Quentin Tarantino è immediatamente riconoscibile nei dialoghi delle nuove disavventure di Cliff Booth, fin dal primo scambio tra un pappone veterano e un aspirante. Nessuno riesce a scrivere una crudezza così gustosa quanto lui, creando una simbiosi unica tra la sua scrittura giocoso-parodistica e la regia seria di David Fincher. Il film esce limitatamente nelle sale IMAX il 26 novembre per poi approdare su Netflix il 23 dicembre, portando avanti la storia di un personaggio che ha già vinto un Oscar.

Origine del personaggio nel 1969

Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt, era il braccio destro di Rick Dalton, il protagonista de C'era una volta a... Hollywood. Questa pellicola aveva immaginato un ucronia in cui il stuntman sventava l'omicidio di Sharon Tate da parte dei seguaci di Charles Manson. Pitt si è aggiudicato un premio Oscar nel 2020 per questa interpretazione di un losco ed irresistibile accompagnatore.

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Tarantino, alla ricerca del suo decimo e ultimo film da regista, ha scelto di non dirigere questo sequel. Ha invece affidato l'operazione a David Fincher, garantendo una continuità narrativa con il prequel ma introducendo un approccio visivo diverso. La storia si sposta in avanti di otto anni, portando lo spettatore al 1977, un periodo di transizione per l'industria cinematografica.

Il nuovo ruolo nel 1977

Il cinema sta cambiando, flettendo in favore del peso specifico sempre più considerevole della televisione. Cliff, lasciato indietro da Rick che se n'è volato a fare una serie in Australia, si è reinventato da stuntman poco richiesto a tuttofare. È più vecchio ed acciaccato rispetto al passato, lontano dai panni del fixer di poche parole.

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Ora appare come uno seduttore loquacissimo, la cui minacciosa farabutteria assume un contorno più manifesto e, in una certa misura, più bonario. Questa evoluzione riflette il cambiamento del settore e la necessità per il personaggio di adattarsi a un mercato diverso da quello delle stelle capricciose degli anni Sessanta.

Struttura narrativa e atmosfere

La regia di Fincher rende il progetto più prosaico e meno vibrante del sognante feticismo che contraddistingueva C'era una volta a... Hollywood. Nonostante questo, il film mantiene un'inossidabile forza centrata su Brad Pitt. Non c'è uno scheletro narrativo solido per quasi tre quarti della durata, che si attesta intorno alle due ore e venti.

Per una buona ora e quaranta non ci sono punti di svolta evidenti, perché l'attenzione è posta sull'osservazione del protagonista. Si alternano scene di vita quotidiana, come guardare film o costruire modellini con il padre Peter Weller, e serate assurde per corteggiare Karen, interpretata da Elizabeth Debicki. Questa agente artistica ha un passato da critica cinematografica, un dettaglio che ricorda il progetto mai realizzato The Movie Critic.

Conflitto finale e cast

La trama si incrocia quando Cliff deve risolvere un guaio con dei sicari filippini. L'enigma nasce da un celebre attore della tv, interpretato da Scott Caan, che è sposato con un'ex fiamma del protagonista, Carla Gugino. Queste dinamiche personali si intrecciano con le azioni violente tipiche del genere.

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La presenza di questi elementi conferma la coerenza stilistica con l'universo di Tarantino, pur nella direzione registica di Fincher. La pellicola esplora le crepe di un vissuto miserabile attraverso le interazioni di un anti-eroismo che rifiuta di essere derubricato a semplice dettaglio. L'opera si chiude definendo le sorti di un personaggio che continua a sfidare il tempo che passa.