Le nuove divise per i Mondiali 2026: tradizione e innovazione per le nazionali

L'avvicinarsi dei Mondiali 2026, in programma dall'11 giugno negli Stati Uniti, Messico e Canada, ha spinto i principali brand sportivi - adidas, Nike e PUMA - a presentare le loro collezioni di maglie per le nazionali. Le nuove divise uniscono elementi storici, identità nazionali e tecnologie all'avanguardia, come la Aero-FIT di Nike, mentre i design richiamano paesaggi, architetture e simboli culturali di ciascun Paese, offrendo ai tifosi un modo per esprimere il proprio attaccamento in vista del torneo.

L'inverno è alle porte, ma il mondo del calcio guarda già all'estate del 2026 quando i Mondiali, in programma dal 11 giugno, vedranno impegnate nazioni unite, l'Argentina di Scaloni proverà a difendere il titolo conquistato in Qatar mentre adidas, Nike e PUMA hanno presentato innovative collezioni di divise che uniscono tradizione e modernità, celebrate con motivi che ricordano storia, paesaggi e architettura delle nazioni coinvolte. adidas, con il ritorno del Trefoil sul petto dopo 36 anni, ha svelato le maglie casalinghe per 22 squadre il 5 novembre 2025 e le trasferte per 25 federazioni il 20 marzo 2026, reinterpretando gli anni Novanta in chiave attuale; Nike ha lanciato il 20 marzo 2026 le proprie divise casa e trasferta caratterizzate dalla tecnologia di raffreddamento Aero-FIT per affrontare le condizioni estreme del torneo estivo; PUMA ha presentato il 24 marzo 2026 le proprie divise, ispirate all'identità culturale di ciascuna squadra.

Tra i modelli più significativi, l'Algeria omaggia le dune del deserto e il patrimonio con scritte in arabo sul colletto; l'Argentina sfuma i classici colori azzurro e bianco ispirandosi alle maglie vincenti del 1978, 1986 e 2022 mentre la trasferta reinterpreta l'arte nazionale con motivi floreali; l'Australia rievoca la divisa del 2006 e l'era Total 90 per la casa e per la trasferta le albe con sfumature corallo e verde scuro; l'Austria propone una casalinga essenziale rossa con maniche nere e la trasferta richiama le montagne con linee topografiche su toni alpini; il Belgio celebra le vetrate gotiche e i soprannomi delle nazionali maschili e femminili in stile gotico.

Queste collezioni, presentate nei mesi precedenti il torneo, dimostrano come i principali fornitori tecnici gareggino per offrire ai tifosi e ai giocatori prodotti che uniscano performance e identità nazionale, rendendo l'attesa per i Mondiali 2026 ancora più elettrizzante con storie che mescolano innovazione tessile, orgoglio patriottico e richiami culturali, perfetti per chi vive il calcio sia sul campo che sugli spalti, in viaggio o comodamente a casa





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