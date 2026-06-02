Le ombre del suffragio femminile: esclusioni e disuguaglianze oltre il voto

Un'analisi delle discriminazioni razziali, sociali e morali che hanno segnato la conquista del diritto di voto per le donne in Italia e nel mondo.

La storia del suffragio femminile è spesso raccontata come una conquista lineare, una marcia trionfale verso l'uguaglianza. Ma a uno sguardo più attento, emerge un quadro ben più complesso, segnato da profonde esclusioni e disuguaglianze che hanno accompagnato l'accesso al voto per le donne in diversi paesi, inclusa l'Italia.

Il diritto di voto non fu esteso a tutte le donne in modo uniforme; al contrario, classe sociale, istruzione, origine etnica e persino reputazione morale continuarono a influenzare la partecipazione politica femminile. Negli Stati Uniti, il celebre diciannovesimo emendamento del 1920, che garantì il voto alle donne, non abolì le discriminazioni razziali: molte donne afroamericane, soprattutto negli stati del Sud, furono escluse dalle urne attraverso test di alfabetizzazione, tasse elettorali e violenze.

La segregazione razziale continuò a impedire l'accesso al voto, costringendo attiviste come Fannie Lou Hamer a organizzare una nuova mobilitazione autonoma proprio mentre le principali organizzazioni suffragiste si scioglievano, convinte di aver raggiunto il loro obiettivo. Il Voting Rights Act del 1965 fu necessario per eliminare formalmente queste barriere, ma le discriminazioni persisterono a lungo.

In Italia, il diritto di voto alle donne fu riconosciuto con il decreto legislativo luogotenenziale del 1° febbraio 1945, che concesse il voto attivo a tutte le cittadine maggiorenni. Tuttavia, la legge elettorale per l'Assemblea Costituente del 1946 manteneva una restrizione discriminatoria: le donne esercitanti la prostituzione, considerate moralmente indegne, erano escluse dal voto. Questa disposizione, che colpiva duramente una categoria già emarginata, fu abrogata solo nel 1947, dopo un acceso dibattito parlamentare.

L'esclusione delle prostitute dal voto rappresenta una delle tante ombre del suffragio femminile italiano, dimostrando come la morale pubblica potesse prevalere sui principi democratici. Altre donne subirono limitazioni simili a causa delle loro condizioni: le internate nei manicomi, ad esempio, perdevano spesso i diritti civili e politici, inclusa la possibilità di votare. La storia del suffragio femminile è quindi anche una storia di esclusioni, in cui l'accesso alla cittadinanza politica continuò a essere condizionato da fattori estranei al sesso.

Anche nel Regno Unito, il Representation of the People Act del 1918 estese il voto solo a una parte delle donne: quelle con più di trent'anni, che possedessero una rendita minima o fossero laureate presso università britanniche, o ancora mogli di capofamiglia. Questo criterio escludeva la maggior parte delle giovani lavoratrici e delle donne povere.

In Canada, il diritto di voto alle elezioni federali fu concesso gradualmente: inizialmente, nel 1917, solo alle donne delle forze armate e alle parenti dei soldati; nel 1918 a tutte le cittadine maggiorenni, ma le donne indigene continuarono a essere escluse fino agli anni '60. In Nuova Zelanda, primo paese al mondo a concedere il voto alle donne nel 1893, le donne māori poterono votare solo dal 1894, ma con limitazioni.

Questi esempi mostrano come la conquista del suffragio femminile sia stata un processo frammentato, in cui linee di discriminazione come la razza, la classe e la moralità hanno creato gerarchie tra le donne stesse. La lotta per il voto non è stata solo una battaglia tra generi, ma anche all'interno del genere femminile, evidenziando le molteplici forme di oppressione che hanno caratterizzato la storia delle donne





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