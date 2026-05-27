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Le pagine satiriche vicine al PD che attaccano il governo Meloni

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Le pagine satiriche vicine al PD che attaccano il governo Meloni
Socialisti GaudentiHipster DemocraticiAbolizione Del Suffragio Universale
📆5/27/2026 5:39 PM
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Socialisti gaudenti, Hipster democratici e Abolizione del suffragio universale sono tre pagine satiriche che raccolgono centinaia di migliaia di follower su Instagram e Facebook. Gestite da persone vicine all'area progressista, queste pagine utilizzano la satira per informare e fare propaganda, soprattutto contro il governo Meloni.

Due pagine satiriche, Socialisti gaudenti e Hipster democratici, sono vicine al Partito democratico e raccolgono centinaia di migliaia di follower su Instagram e Facebook. Socialisti gaudenti, fondata da Raffaele Boninfante, ex responsabile comunicazione digitale del presidente del Consiglio regionale della Toscana, attacca il governo Meloni e invita alle dimissioni.

Hipster democratici, nata nel 2012, è gestita da Alessandro Ruggiero e Andrea Masino e si è esibita alla Festa dell'Unità di Torino nel 2017. La pagina Abolizione del suffragio universale, la più seguita, critica il centrodestra e offre approfondimenti politici. I fondatori di queste pagine sono vicini all'area progressista e utilizzano la satira per informare e fare propaganda

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