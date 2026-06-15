Le partite dei Mondiali si fermano al 22': il motivo dei cooling break voluti dalla FIFA

Durante i mondiali, le partite vengono interrotte al 22' del primo e del secondo tempo per una pausa di idratazione. Scopriamo il motivo della decisione della FIFA e le reazioni di allenatori e emittenti televisive.

Chi ha assistito alle prime partite disputate nel Mondiale si sarà accorto che i match si interrompono al 22′ del primo e del secondo tempo.

Questa interruzione non è un caso né una nuova regola del calcio introdotta per la manifestazione, ma una decisione precisa della FIFA chiamata "Hydratation Break" o "Cooling Break". L'intenzione è quella di garantire ai calciatori una breve pausa di tre minuti per idratarsi, specialmente in condizioni climatiche che potrebbero essere impegnative. La novità era stata annunciata prima dell'inizio della competizione e arbitri e calciatori si stanno attenendo scrupolosamente a questa disposizione.

La pausa, che si attiva precisamente intorno al 22' minuto di ogni tempo, ricorda il basket per il tipo di sosta: i giocatori possono rifocillarsi e nello stesso tempo ricevono indicazioni da allenatori e staff tecnico. Tuttavia, la scelta della FIFA non è stata accolta con entusiasmo da tutti gli addetti ai lavori.

Alcuni tecnici, come il ct dell'Argentina Lionel Scaloni o il portoghese Fernando Santos, l'hanno considerata utile solo in caso di temperature elevate, mentre altri come Didier Deschamps, commissario tecnico della Francia, o il belga Roberto Martinez l'hanno definita un'interruzione che può alterare il ritmo e la fluidità della partita. Non solo l'aspetto sportivo: i break sono diventati anche un tema commerciale rilevante.

Diverse emittenti televisive che trasmettono le partite dei Mondiali hanno scelto di mandare in onda spot pubblicitari durante questi tre minuti di sosta. Negli Stati Uniti, ad esempio, questi spazi pubblicitari possono essere venduti a prezzi paragonabili a quelli del Super Bowl, con cifre che sfiorano i 10 milioni di dollars per un break. Questo aspetto economico ha suscitato ulteriore dibattito, poiché sembra che la FIFA abbia trovato nella pausa anche una fonte di ricavo importante.

Il冷却 break non è del tutto nuovo: era già stato sperimentato nel Mondiale per Club disputato negli USA l'anno scorso, quando le pause erano state introdotte a causa delle temperature estreme. Nella manifestazione attuale, invece, la sosta viene adottata indipendentemente dalle condizioni termiche, come nel match inaugurale tra Messico e Sudafrica a Città del Messico, dove la temperatura era di soli 23 gradi. Questo ha alimentato le polemiche di chi ritiene la misura non necessaria in alcune sedi.

In conclusione, la pausa al 22' è una conseguenza diretta delle linee guida FIFA per la salvaguardia della salute dei calciatori, ma si sta rivelando anche un elemento che sta modificando le abitudini televisive e commerciali del calcio mondiale. Sarà da vedere se in futuro questa regola sarà confermata o modificata in base al feedback di giocatori, allenatori e spettatori





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