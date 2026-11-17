Marine Le Pen propone un fondo da 900 miliardi di euro per permettere il pensionamento anticipato e abolire la riforma Macron. Analisi delle implicazioni economiche e finanziarie.

Marine Le Pen ha annunciato martedì piani ambiziosi per rivoluzionare il sistema previdenziale francese, promettendo di abolire la riforma delle pensioni attuata dal presidente Emmanuel Macron e istituendo un nuovo fondo pensioni stico nazionale del valore di 900 miliardi di euro. La candidata del Rassemblement National, attualmente in testa alle preferenze elettorali per le imminenti elezioni presidenziali della primavera prossima, ha presentato questa iniziativa a Rungis, nella periferia sud di Parigi, durante un dibattito trasmesso dal canale televisivo LCI il 16 novembre 2026.

Meccanismo e Struttura del Nuovo Sistema Pensionistico

La proposta di Marine Le Pen prevede la creazione di un fondo capitale dedicato, finanziato mediante la deviazione di alcune esistenti contribuzioni salariali dei datori di lavoro, da accumulare nell'arco di una generazione. Questo strumento integrerebbe il modello esistente a ripartizione, con l'obiettivo dichiarato di consentire a centinaia di migliaia di lavoratori di andare in pensione prima, guadagnando due o tre anni aggiuntivi rispetto alle imposizioni della riforma Macron. L'iniziativa mira a preservare il modello sociale francese intervenendo sulle sue criticità strutturali, che pongono un enorme peso sulle finanze pubbliche fortemente indebitate della nazione.

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Posizioni dei Principali Attori Politici

Marine Le Pen ha enfatizzato come il suo piano miri a rimuovere uno degli ultimi privilegi in Francia, ovvero l'accesso esclusivo ai servizi finanziari che arricchiscono una minoranza, per migliorare al contempo il finanziamento dell'economia nazionale. Il presidente del Rassemblement National, Jordan Bardella, ha aggiunto che il partito intende restringere le norme che regolano i periodi di contribuzione pensionistica, incoraggiando i datori di lavoro a mantenere i lavoratori anziani nei loro posti di lavoro per un periodo più lungo. Questa posizione riflette la necessità per il partito di bilanciare le promesse rivolte agli elettori della classe operaia con la responsabilità fiscale richiesta dagli investitori.

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Impatto Economico e Sfide Finanziarie Future

Le spese per le pensioni costituiscono la voce più significativa della spesa pubblica francese, raggiungendo una stima di oltre 430 miliardi di euro per il prossimo anno. Il governo francese ha storicamente faticato a contenere questi costi senza provocare una fiera opposizione pubblica. Per conciliare la promessa di abolire l'innalzamento dell'età pensionabile da 62 a 64 anni introdotto nel 2023, Marine Le Pen ha promesso di trovare 140 miliardi di euro di risparmi complessivi nel bilancio entro il 2032, affermando che i suoi piani pensionistici dovrebbero risparmiare da 15 a 20 miliardi di euro annualmente. Questa dichiarazione rappresenta un tentativo cruciale di rassicurare i mercati obbligazionari e gli investitori sulle intenzioni di ripristinare l'ordine nelle finanze pubbliche.

Conseguenze per i Lavoratori e Prossimi Passi

Con l'età pensionabile legale tra le più basse tra le economie avanzate, attualmente fissata a 62,9 anni a seconda dell'anno di nascita, il nuovo sistema potrebbe permettere ai lavoratori di andarsene tra i 60 e i 62 anni, a condizione che abbiano completato tra i 40 e i 42 anni di contributi. Coloro che hanno iniziato a lavorare in giovane età beneficierebbero maggiormente di queste disposizioni, mentre i laureati universitari potrebbero continuare a lavorare ben oltre i 60 anni per evitare riduzioni nelle prestazioni pensionistiche. L'obiettivo di Marine Le Pen rimane convincere il corpo elettorale e gli osservatori economici che è possibile rendere il sistema sostenibile preservando al contempo la generosità del modello sociale francese.