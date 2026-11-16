Le Pen: Francia continuerà ad aiutare l'Ucraina se eletta presidente

Marine Le Pen assicura che la Francia manterrà gli aiuti umanitari e materiali all'Ucraina, onorando il prestito UE di 90 miliardi, pur senza nuovi fondi finanziari.

Parigi, 16 novembre. Marine Le Pen, leader del Rassemblement National e deputata all'Assemblea Nazionale, ha annunciato con chiarezza che la Francia continuerà a sostenere l' Ucraina attraverso assistenza materiale e umanitaria, nel caso in cui venisse eletta Presidente della Repubblica alla prossima tornata elettorale di primavera. Questa posizione è stata comunicata pubblicamente durante un meeting istituzionale, segnando un punto di riferimento nelle dichiarazioni della leader di estrema destra sul fronte della politica estera e del conflitto in corso.

Impegni finanziari e limiti del bilancio francese

Nella dichiarazione ufficiale rilasciata a margine dell'incontro con l'ambasciatore ucraino presso la Repubblica Francese, Le Pen ha precisato che, sebbene il Paese non disponga delle risorse di bilancio necessarie per ampliare il sostegno finanziario diretto a Kyiv, lo Stato onorerà rigorosamente tutti gli impegni già presi in precedenza. Tra gli obblighi che la candidata si è impegnata a rispettare vi è il prestito congiunto dell'Unione Europea, un pacchetto finanziario valutato in 90 miliardi di euro, pari a 99,20 miliardi di dollari, fondamentale per il sostegno economico alla nazione ucraina.

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Incontro con l'ambasciatore e messaggio a Zelenskiy

L'annunciata disponibilità al dialogo è emersa direttamente dalla comunicazione tra le parti durante l'udienza diplomatica. Secondo quanto riportato dal comunicato stampa, Le Pen ha chiesto espressamente all'ambasciatore ucraino di trasmettere un messaggio personale al Presidente Volodymyr Zelenskiy. La leader politica ha dichiarato la propria disponibilità a incontrare il capo di stato ucraino in una delle due capitali europee più rilevanti per le istituzioni continentali, indicando Bruxelles o Parigi come sedi possibili per un eventuale incontro diretto, volto a chiarire le posizioni comuni.

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Strategia elettorale e consenso internazionale

Queste dichiarazioni rappresentano un tentativo strategico del Rassemblement National di modulare la propria immagine sull'arena internazionale, distinguendosi per un approccio che mantiene i legami istituzionali con Bruxelles pur ponendo limiti rigorosi alla spesa pubblica nazionale. In un contesto in cui la posizione sull'Ucraina è stata storicamente oggetto di dibattito acceso all'interno dell'elettorato francese, l'assicurazione sul mantenimento degli aiuti umanitari e materiali mira a rassicurare gli alleati europei senza incorrere in nuove spese fiscali. Le Pen si pone così come garante di una continuità negli obblighi europei, pur enfatizzando la sostenibilità economica interna del Paese.

Prospettive per le prossime settimane

La prossima primavera si profila come la scadenza cruciale per le elezioni presidenziali francesi, momento in cui queste promesse potrebbero essere testate dal voto popolare. Nel frattempo, la posizione della Francia nell'Unione Europea e il suo ruolo nel finanziamento del prestito congiunto rimangono elementi centrali del dibattito politico. L'atteggiamento di Le Pen verso Kyiv potrebbe influenzare le alleanze future all'interno del Parlamento Europeo e le dinamiche di sostegno alla ricostruzione post-bellica, rendendo queste parole chiave per comprendere gli scenari politici a medio termine nel cuore dell'Europa occidentale.