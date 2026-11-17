Marine Le Pen annuncia l'abrogazione della riforma Macron dal 1° gennaio 2028, con rientro età pensionabile a 60-62 anni e creazione fondo da 900 miliardi.

La leader del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha delineato il suo piano ambizioso per il sistema previdenziale francese, puntando a cancellare immediatamente la riforma delle pensioni voluta dall'attuale presidente Emmanuel Macron. L'annuncio llega in un momento cruciale per la politica francese, mentre Le Pen è indicata dai sondaggi come la favorita per l'Eliseo alle elezioni di aprile.

Rientro età pensionabile entro 2028

Marine Le Pen ha confermato che la sua riforma abolirà il provvedimento di Macron dal primo gennaio 2028, riportando l'età pensionabile tra i 60 e i 62 anni. Questa decisione intende ribaltare l'aumento da 62 a 64 anni introdotto dal governo Borne nel 2023, definito dalla candidata della destra radicale "una grande viltà" politica verso i cittadini. Il meccanismo non fisserà un'età unica per tutti, ma stabilirà che si possa pensionarsi tra i 60 e i 62 anni dopo aver versato contributi per un periodo compreso tra 40 e 42 anni, variabile in base all'età di ingresso nel mercato del lavoro.

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Questo approccio mira a contenere i costi sociali, favorendo chi ha iniziato a lavorare precocemente e richiedendo una permanenza più lunga nel mondo professionale per chi ha completato gli studi più tardi. La Francia mantiene attualmente una delle età pensionabili legali più basse tra le economie avanzate, con un valore medio di 62,9 anni a seconda dell'anno di nascita, combinato con una delle aspettative di vita più elevate al mondo. Le Pen ha assicurato che il suo progetto sarà attuato non appena accederà alla Presidenza della Repubblica, senza attendere ulteriori transizioni parlamentari.

Struttura fondo da 900 miliardi di euro

Oltre al cambiamento dell'età di uscita, il piano del Rassemblement National prevede la creazione di un fondo pensionistico da 900 miliardi di euro da costituire nell'arco di una generazione. Le Pen intende finanziare questa struttura attingendo ai fondi esistenti destinati all'edilizia abitativa e alla formazione professionale, integrando così il attuale modello a ripartizione in cui i contributi dei lavoratori finanziano le pensioni correnti. La candidata ha definito questo spostamento di risorse come l'abbattimento di un privilegio riservato a una minoranza nell'accesso ai servizi finanziari, garantendo al contempo un migliore finanziamento dell'economia nazionale.

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Marine Le Pen sostiene che la riforma sia sostenibile grazie a risparmi annuali stimati tra i 15 e i 20 miliardi di euro una volta pienamente operativa. Il suo obiettivo generale è quello di dimezzare il disavanzo ereditato dal precedente governo entro il 2032, presentando un programma fiscale che promette di stabilizzare i conti pubblici nonostante le enormi spese sociali coinvolte. La strategia si basa sull'idea che un sistema più equo e un accesso più ampio ai benefici possano ridurre la pressione fiscale sulla classe media.

Contesto economico UE e dati di spesa

La proposta di Marine Le Pen si inserisce in un quadro macroeconomico difficile, con la Commissione Europea che nell'autunno ha previsto una crescita ferma allo 0,4% per il 2026 e allo 0,6% per il 2027, i tassi più bassi dell'Unione Europea. Il deficit pubblico francese è previsto al 5,5% del Pil nel 2026, scendendo al 5,4% nel 2027 per poi risalire al 5,7% nel 2028, mentre il debito pubblico dovrebbe aumentare dal 115,7% del Pil nel 2025 al 123,2% nel 2028, collocando la Francia al terzo posto in Europa dopo Italia e Grecia.

Il settore pensionistico rappresenta la principale voce di spesa pubblica, superando i 430 miliardi di euro nel 2027, e incide per il 14,6% del Pil francese nel 2023 secondo Eurostat, la seconda percentuale più alta dell'Ue dopo l'Italia al 15,5%. Questa spesa generosa contribuisce significativamente alla difficoltà dei conti pubblici francesi, già messi sotto osservazione stretta dalle istituzioni comunitarie per la gestione del debito e la mancanza di crescita economica strutturale.

Strategie legislative per l'approvazione

Marine Le Pen ha dichiarato di voler procedere attraverso le vie parlamentari tradizionali per approvare le sue riforme, privilegiando il dibattito politico istituzionale. Tuttavia, la candidata non ha escluso l'uso di un referendum popolare qualora non riuscisse a ottenere una maggioranza sufficiente in Parlamento dopo le elezioni presidenziali. Questa eventualità sottolinea la natura divisiva del tema pensionistico, che ha già segnato profondamente la gestione politica degli ultimi anni e potrebbe determinare l'equilibrio del prossimo mandato governativo in Francia.