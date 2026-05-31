Le prime elettrici italiane: la storia dimenticata delle dieci maestre di Senigallia

Il racconto dell'incredibile vicenda del 1906-1907 quando dieci donne di Senigallia riuscirono a iscriversi nelle liste elettorali grazie a un'interpretazione evolutiva dello Statuto albertino, diventando le prime elettrici italiane prima che la Cassazione annullasse la decisione della Corte d'Appello di Ancona.

La strada dei diritti è una mulattiera in salita che si inerpica nelle rampe della storia ma che come ogni mulattiera di montagna alla fine sbuca sempre verso il cielo.

Una mulattiera stretta, per pochi, perché il più delle volte sono le minoranze che tracciano il cammino e trovano la strada che gli altri poi percorreranno. Un cammino lungo, difficile, pieno di inciampi ma dall'esito che ripaga la fatica.

E così nei giorni in cui si celebrano gli 80 anni dal voto delle prime italiane, la memoria va inevitabilmente alla prime elettrici italiane, quelle dieci maestre di Senigallia che nel 1906 ottennero e mantennero per quasi un anno l'iscrizione alle liste di voto nelle elezioni politiche, con pieni diritti attivi e passivi, e che se da un giorno all'altro fosse andato in crisi il governo Giolitti e si fosse fatto ricorso alle elezioni anticipate sarebbero state anche le prime italiane a votare per il parlamento nazionale, o magari, perché no, a essere elette. Dal giugno 1906 al maggio 1907 gli iscritti alle liste elettorali e quindi chiamati alle urne erano 2.541.327 uomini e dieci donne.

Loro. Una storia incredibile, poco conosciuta al grande pubblico e degna di un thriller o di un film di Paola Cortellesi, che ci racconta molto dell'oggi.

Del coraggio e della caparbietà che serve a cercare di farsi riconoscere i propri diritti (Ricordatevi che i diritti sono di chi se li sa conquistare, diceva Anna Kuliscioff), della lungimiranza dei pochi che quei diritti li accettano e del conformismo dei molti che invece si piegano alla mentalità comune, al si è sempre fatto così, anche quando - fu il grande paradosso di tutta la vicenda - la legge diceva il contrario, e una volta tanto era dalla parte di chi voleva ingranare la marcia del cambiamento. Un appello a tutte le donne italiane.

Andate a registrarvi nelle liste elettorali presso le Commissioni elettorali provinciali. L'invito nasceva dalla constatazione che lo Statuto albertino riconosceva la piena uguaglianza di tutti i regnicoli, senza distinzione di sesso, censo, istruzione, rimandando alla legge ordinaria la previsione di specifiche disposizioni limitative nei vari campi. Ma siccome la legge non aveva mai detto niente sul voto femminile, allora le donne - era il ragionamento di Maria Montessori - dovevano poter votare.

Molte donne accolsero le parole dell'insigne pedagogista e una decina di Commissioni elettorali iscrisse coloro che avevano presentato la richiesta. Immediati arrivarono i ricorsi dei vari Procuratori del Re alle relative Corti di appello, che manco a dirlo cassarono le iscrizioni.

Tutte meno una, quella di Ancona, che confermò la decisione della Commissione elettorale e iscrisse nelle liste elettorali, con effetto immediato e valore attivo e passivo, dieci maestre di Senigallia (in realtà una era di Montemarciano) che da quel momento divennero le prime elettrici italiane. La Corte di Appello era guidata da Lodovico Mortara, insigne giurista liberale di origine ebraica, che motivò la sua decisione proprio con le stesse ragioni addotte dalla Montessori.

Personalmente sono contrario al voto femminile perché non credo che ancora le donne siano così mature per poter esercitare questo diritto, ma siccome la legge non lo vieta significa che lo ammette, e quindi le iscrivo. Peraltro le donne pagano le tasse e godono al pari degli uomini degli altri diritti civili quindi non si capisce perché non devono poter esercitare anche questo (altro insegnamento, stavolta per i magistrati: separare con rigore opinioni personali e applicazione della legge).

Mortara non era un giudice come un altro. Era quello che si sarebbe detto oggi un giurista illuminato, una dozzina di anni dopo ministro della Giustizia in due governi e nel 1921 proponente la riforma che abolì in Italia la legge dell'autorizzazione maritale per le donne che volevano compiere negozi giuridici.

La decisione della Corte d'Appello di Ancona provocò un terremoto a Roma, dove i partiti erano alle prese con le forti proteste dei movimenti emancipazionisti, che sostanzialmente nessuno voleva però ascoltare (in Europa il voto politico alle donne è arrivato per primo in Finlandia nel 1906, nel Regno Unito nel 1918, in Spagna nel 1931, in Francia nel 1944, in Svizzera addirittura nel 1971). Non lo volevano Giolitti e i liberali, non lo volevano neppure i socialisti, che temevano l'influenza della Chiesa nei confronti delle donne.

Così i poteri forti dell'epoca - ogni epoca ha avuto i suoi poteri forti - si misero in moto, nella primavera 1907 il caso Ancona fu trasferito a Roma, dove la Cassazione mise le cose a posto e con una sentenza del luglio di quell'anno annullò quanto stabilito dal giudice Mortara. La Cassazione motivò la decisione, in realtà del tutto priva di appigli legali concreti, spiegando che la prassi fino a quel momento aveva escluso le donne, e che la prassi in certi casi è legge





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