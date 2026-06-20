Le prime foto ufficiali del matrimonio di Dua Lipa in Sicilia: l'abito Chanel Haute Couture e le suggestive immagini tra arte e natura

La cantante Dua Lipa ha condiviso su Instagram le prime foto ufficiali del suo matrimonio con Callum Turner, celebrato in Sicilia. L'abito da sposa, un capolavoro Chanel Haute Couture firmato da Matthieu Blazy, e i suggestivi scatti realizzati tra le architetture storiche di Palermo, raccontano un evento che unisce alta moda, intimità e il patrimonio artistico italiano.

Dopo giorni di indiscrezioni e immagini rubate, sono finalmente arrivate le prime foto ufficiali del matrimonio di Dua Lipa . A condividerle è stata la stessa cantante su Instagram, regalando ai fan uno sguardo esclusivo sulle nozze celebrate in Sicilia e svelando anche il dettaglio più atteso: l' abito da sposa .

Per il giorno del sì, la popstar ha scelto Chanel. Una scelta che segna anche un primato importante per la maison francese: quello indossato da Dua Lipa è infatti il primo abito da sposa Haute Couture firmato dal nuovo direttore creativo Matthieu Blazy. Un modello che unisce eleganza contemporanea e lavorazioni artigianali straordinarie.

La silhouette è quella di un raffinato abito a sirena con collo all'americana e schiena scoperta, uno dei dettagli che la cantante ha sempre amato indossare anche sui red carpet e nei suoi live. A renderlo unico sono però i ricami preziosi che lo attraversano. Per realizzarlo sono state impiegate centinaia di migliaia di perle e cristalli (480mila perle e cristalli dell'Atelier Montex e gioielli trompe l'œil) applicati a mano insieme a dettagli che richiamano l'effetto dei gioielli.

La cui cucitura ha richiesto oltre mille ore di lavoro. A completare la creazione, oltre 25 mila piume che si aprono sulla gonna creando un effetto scenografico e leggerissimo. Anche il velo è un capolavoro di alta sartoria. Lungo sei metri, è stato realizzato in tulle ricamato con perline, piume e applicazioni in organza che riprendono il disegno dell'abito.

Perfettamente coordinati anche gli accessori, comprese le scarpe bianche in satin realizzate su misura, da Massaro. Dopo la pubblicazione delle immagini da parte della cantante, anche Chanel ha dedicato un post all'abito, mostrando nel dettaglio le lavorazioni e i ricami che hanno richiesto centinaia di ore di lavoro artigianale. Un omaggio a una creazione destinata a entrare nella storia recente della moda bridal. Ma oltre alla moda, a conquistare sono state soprattutto le immagini della coppia.

Gli scatti, realizzati dal fotografo David Sims, raccontano momenti di grande intimità e complicità. Ad aprire il carosello pubblicato da Dua Lipa è una fotografia sotto il velo: gli sposi si guardano sorridendo, completamente immersi nel loro momento, lontani dai riflettori e dalle celebrazioni. Nelle foto trovano spazio anche alcuni dettagli simbolici, come le fedi in oro giallo dal design essenziale e senza decorazioni, fedeli alla tradizione. Un'eleganza discreta che sembra riflettere lo stile scelto dalla coppia per il matrimonio.

A rendere ancora più suggestivo il servizio fotografico è però la cornice italiana. Tra architetture storiche, cortili e scorci dal fascino senza tempo, Palermo e la Sicilia diventano protagoniste quasi quanto gli sposi. In uno degli scatti più evocativi, Dua Lipa posa con il suo abito ricamato sotto una volta segnata dal tempo, tra muri consumati e atmosfere sospese. Alle sue spalle una fontana decorata da una statua che richiama l'estetica della classicità greca.

È proprio questo contrasto tra il lusso dell'alta moda e la bellezza imperfetta dei luoghi a rendere le immagini così affascinanti. Un incontro tra eleganza contemporanea e patrimonio artistico che ha trasformato il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner in un evento di grande risonanza mondiale, mettendo in luce la capacità dell'Italia di offrire scenari unici per celebrare l'amore.

La scelta della Sicilia non è solo estetica: è un omaggio alla cultura mediterranea, alla luce calda, ai colori della terra e del mare che hanno fatto da sfondo a un giorno speciale. Le immagini, diffuse in tutto il mondo, hanno suscitato ammirazione per la loro spontaneità e per la cura dei dettagli, dimostrando come il matrimonio possa essere sia un momento intimo sia un'occasione per valorizzare l'artigianato e il patrimonio.

L'abito di Chanel, con le sue migliaia di ore di lavoro, rappresenta il culmine della creatività sartoriale, mentre le location siciliane aggiungono un tocco di magia e autenticità. Insieme, questi elementi hanno creato un racconto visivo potente, che parla di stile, tradizione e bellezza senza tempo. Il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner si conferma quindi non solo come un evento privato, ma come un momento culturale che fonde moda, arte e paesaggio, lasciando un'impronta indelebile nell'immaginario collettivo





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