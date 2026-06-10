Le proteste dei neolaureati USA: non è (solo) contro le IA

Le proteste durante i discorsi di celebri imprenditori tecnologici alle cerimonie di laurea negli Stati Uniti non nascondono solo una diffidenza verso l'intelligenza artificiale, ma un malcontento più profondo riguardante il debito studentesco, l'incertezza lavorativa e il rifiuto di un'élite che impone la propria visione del futuro. Un'analisi del movimento di opposizione al modello estrattivo e alla disuguaglianza.

Uno studente regge un cartello di protesta durante il discorso di David Zaslav, presidente della Warner Bros, nel 2023 a Boston, Stati Uniti. Immaginiamoci questa scena: sei negli Stati Uniti e stanno per consegnarti il diploma di laurea, in una di quelle cerimonie che hai visto un sacco di volte nelle serie tv o nei film.

Per laurearti hai fatto un sacco di debiti (in media fra i venti e i trentamila dollari) che dovrai restituire lavorando per anni, mentre probabilmente farai altri debiti, a meno che tu non provenga da una famiglia ricca. Una persona più famosa, più vecchia e più ricca di te è stata invitata, come ogni anno, alla cerimonia di laurea: deve farti un discorso motivazionale.

Fra i più celebri discorsi che hai ascoltato in passato ci sono quelli di Steve Jobs o di J.K. Rowling. Ma quest'anno, il messaggio è diverso. Quella persona, invece di incoraggiarti a seguire i tuoi sogni, ti dice che il percorso che hai appena completato è ormai obsoleto, che le competenze acquisite rischiano di essere superate in fretta, e che devi prepararti a un mondo del lavoro dominato da automatizzazioni e intelligenze artificiali.

Ti consiglia di adattarti, di essere flessibile, di accettare che le vecchie certezze sono svanite. È esattamente quel che è successo quando l'ex amministratore delegato di Google Eric Schmidt ha parlato all'università dell'Arizona. La neolaureata Olivia Malone ha commentato: "Ci sconsigliano di usare le IA, ci penalizzano se le usiamo e poi arriva come oratore un paladino delle IA? Perché?

". Non è un caso isolato. Gloria Caulfield, vicepresidente dell'immobiliare Tavistock Development Company, all'università della Florida centrale; Scott Borchetta, fondatore della Big Machine Records (e noto anche per una lunga disputa con Taylor Swift) in un'università del Tennessee; Chris Duffey della Adobe in un'università privata del Wisconsin. Tutti sono stati accolti da fischi durante i loro discorsi.

I fischi sono diventati cronaca perché rivolti, secondo le interpretazioni più diffuse, alla tecnologia delle intelligenze artificiali. Scavando un po', però, scopriamo qualcosa di molto più profondo. I presenti hanno avuto la sensazione di non essere ascoltati e considerati e di aver semplicemente subito affermazioni che arrivavano dall'alto di posizioni privilegiate. Non solo.

In almeno un paio di situazioni, gruppi organizzati di studenti avevano protestato prima ancora dei discorsi perché non volevano quel tipo di oratori, chiedendo addirittura la loro rimozione dal programma della cerimonia. Arian Chavez, uno studente dell'università dell'Arizona, ha detto al Guardian: "Stanno mettendo i desideri e le esigenze dei miliardari al di sopra dei nostri. Sta a noi, come studenti di ingegneria, usare le nostre conoscenze al servizio del pianeta e non dei miliardari".

Sarah Kreps, professoressa alla Cornell University, che studia le reazioni della società alle nuove tecnologie, ha detto che queste persone "non capiscono la situazione. Questi ragazzi hanno speso centinaia di migliaia di dollari per una laurea che non sanno se sarà loro utile".

Il disagio profondo, l'ansia economica e per il lavoro futuro, il rigetto per i ricchi che spiegano la vita a chi non ha ancora iniziato la propria carriera lavorativa sono elementi molto interessanti che vengono oscurati nella cronaca degli eventi: la lettura che si sta affermando è che questi giovani abbiano protestato, genericamente, contro le IA. Approfondando un po', però, questa sembra una proiezione di chi vede nelle tecnologie il nemico e dunque esulta quando sembra che anche altri la pensino così.

Meglio ancora se sono i giovani, che si vogliono sempre proteggere dalle nuove tecnologie. Leggendo le testimonianze scopriamo che i giovani vogliono usare le tecnologie, ma come dicono loro e per le cause che ritengono giuste, senza farsi insegnare cos'è giusto da qualche privilegiato e senza sottostare "ai capricci di persone esaltate e senza scrupoli come Elon Musk, Sam Altman e Mark Zuckerberg".

Come si legge in un articolo tradotto da Internazionale, dove si dice anche che "una quota consistente di studenti di tutte le discipline ha ammesso di aver ampiamente usato ChatGPT nei suoi percorsi di studio". Se proprio vogliamo relazionarci con una coscienza politica e di classe negli Stati Uniti - a cui guardiamo ossessivamente, spesso dimenticandoci quanto siano enormi, lontani, diversi da noi e differenziati al loro interno - forse dovremmo cercarla nel movimento: lì convergono le istanze sociali e culturali di cui stiamo parlando.

E la resistenza non è genericamente contro le tecnologie ma contro la loro imposizione e contro il modello estrattivo che non ridistribuisce né ricchezza né potere. Pensare a questo è anche un modo per restituire dignità al luddismo storico, che non era un movimento contro gli strumenti ma contro lo sfruttamento, contro le condizioni di lavoro disumane, contro l'uso delle macchine per aggirare le tutele salariali, contro la sostituzione degli operai specializzati con manodopera non qualificata, donne e bambini





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