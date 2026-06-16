Le proteste in Iran del 2025-2026 sono state un movimento di massa contro il regime della Repubblica Islamica. Il presidente americano Donald Trump ha giocato un ruolo chiave nel movimento, ma il suo sostegno si è rivelato essere più una promessa vana che una vera e propria garanzia di aiuto. Il regime ha risposto con una brutalità senza precedenti, uccidendo almeno 30.000 persone. Trump non è intervenuto e ha deciso di attaccare l'Iran militarmente insieme a Israele, con risultati disastrosi.

Le proteste in Iran del 2025-2026 sono state uno degli eventi più significativi della storia recente del paese. Iniziate il 28 dicembre 2025, le proteste si sono rapidamente evolute in una sfida al regime della Repubblica Islamica , con manifestanti in tutti e 31 i vilayat del paese che chiedevano la fine del regime.

Il presidente americano Donald Trump ha giocato un ruolo chiave in questo movimento, con dichiarazioni di sostegno sin dai primissimi giorni. Tuttavia, il suo sostegno si è rivelato essere più una promessa vana che una vera e propria garanzia di aiuto. L'8 e il 9 gennaio 2026, il regime ha risposto con una brutalità senza precedenti, uccidendo almeno 30.000 persone nelle prime 48 ore.

Trump non è intervenuto, e a febbraio 2026 ha deciso di attaccare l'Iran militarmente insieme a Israele, con risultati disastrosi





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