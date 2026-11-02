Le proteste studentesche francesi rallentano dopo la pausa scolastica nonostante le richieste insoddisfacenti

Dopo un periodo di intensa mobilitazione nazionale che ha visto il blocco di centinaia di scuole, le proteste degli studenti francesi hanno registrato un drastico calo di intensità nel ritorno dalle vacanze. Il ministro dell'Istruzione ha definito i tentativi di blocco attuali come marginali, sebbene gli studenti continuino a rivendicare riforme strutturali nell'educazione superiore e nella qualità delle infrastrutture scolastiche, dichiarando insufficienti le contropartite governative.

Le proteste studentesche nelle scuole superiori francesi hanno fatto registrare un calo significativo della loro intensità e diffusione lunedì, segnando un netto contrasto rispetto alle settimane precedenti, caratterizzate da mobilitazioni su larga scala.

Dopo una pausa di due settimane trascorsa dagli studenti, il ritorno alle aule è stato accompagnato da tentativi di blocco di poche istituzioni scolastiche isolate a Parigi, Marsiglia e Rennes, come riportato dai media locali. Questa dinamica rappresenta un mutamento sostanziale rispetto al periodo precedente, durante il quale oltre trecento istituti sono stati bloccati in modo coordinato.

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Il ministro commenta il calo delle proteste

Il ministro dell'Istruzione, Edouard Geffray, ha chiarito durante un'intervista radiofonica che le iniziative di blocco, o meglio di tentativo di blocco, sono ormai marginali e limitate a un numero esiguo di unità scolastiche, evidenziando come l'entusiasmo iniziale possa aver subito un rallentamento naturale dovuto al rientro nella routine didattica. Tuttavia, la presenza di agenti di polizia è stata comunque osservata, sebbene non in tenuta antisommossa completa, suggerendo una vigilanza cauta ma non aggressiva da parte delle forze dell'ordine nelle vicinanze delle scuole interessate.

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Gli studenti continuano a esprimere le loro rivendicazioni principali, che includono la ristrutturazione urgente degli edifici scolastici in stato di abbandono, l'assunzione di nuovo personale docente per ridurre il carico sugli insegnanti già presenti, l'aumento dei posti disponibili nei sistemi universitari e l'abolizione del sistema di ammissione attuale, ritenuto profondamente ingiusto e socialmente discriminatorio. Nonostante le proposte governative per limitare le classi a ventotto alunni, stanziare quattro miliardi di euro per la ristrutturazione, creare quindicimila nuovi posti universitari e riformare il sistema di ammissione entro il 2028, i rappresentanti degli studenti hanno dichiarato che tali offerte sono insufficiente a soddisfare le loro aspettative, confermando la loro determinazione a continuare le azioni di protesta.