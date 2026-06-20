Le relazioni internazionali di Trump: elogi, insulti e altalene tra alleati e avversari

Un'analisi dello stile diplomatico di Donald Trump, caratterizzato da atteggiamenti altalenanti, insulti pubblici e lodi strategiche verso leader mondiali, con un focus sulle tensioni con l'Europa e il Vaticano.

Le accuse contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni , accusata di averlo implorato al G7 per una foto, rappresentano solo l'ultimo exploit del presidente americano Donald Trump .

Da quando è tornato alla Casa Bianca i bersagli sono stati molti, diversi, eccellenti. Neppure papa Leone, nonostante sia americano, è stato risparmiato. Anzi. Elogi, insulti, ancora elogi, ancora insulti.

Rotture clamorose, strette di mano a favore di telecamere, stilettate a mezzo stampa. Di fatto la presidenza Trump, sotto il profilo delle relazioni internazionali, è un'altalena. Il Sommo Pontefice, primo pontefice americano, è forse il bersaglio più clamoroso. Dopo le critiche del pontefice alla guerra contro l'Iran, Trump si è scagliato contro di lui su Truth, definendolo debole sul crimine e pessimo in politica estera.

Non voglio un Papa che critica il presidente degli Stati Uniti, aveva aggiunto, accusandolo di strizzare l'occhio all'estrema sinistra e sostenendo persino che senza il suo sostegno non sarebbe mai diventato Papa. Non si contano più gli insulti ai suoi predecessori Biden e Obama. È con gli europei che però Trump offre il meglio di sé. Neppure Emmanuel Macron è sfuggito alle sue bordate.

Oggi il presidente francese è tornato a essere un amico speciale, dopo aver organizzato a Evian un G7 definito da Trump un grande successo e una cena quasi regale alla Reggia di Versailles. Non è stato sempre così. Durante una cena privata dedicata alla guerra con l'Iran, Trump aveva raccontato di aver chiamato Macron per chiedergli sostegno, salvo poi deriderlo pubblicamente: Macron, che viene trattato molto male da sua moglie, si sta ancora riprendendo dal gancio destro ricevuto alla mascella.

Parole che l'Eliseo aveva definito ineleganti e offensive, mentre il presidente francese aveva scelto di non replicare perché non degne. In un'altra occasione, Trump aveva liquidato il leader francese con una frase altrettanto lapidaria: Emmanuel si sbaglia sempre. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz? Non sa di cosa parla, la Germania va male e si capisce perché.

Per non parlare di Zelensky, asfaltato in diretta tv nel corso di una visita alla Casa Bianca, soprattutto dopo il rifiuto di concedere l'uso delle basi britanniche per le operazioni americane in Iran. Con il Regno Unito aveva una relazione speciale che ora non c'è più. Si crede Winston Churchill ma non lo è. Più in generale, nei confronti degli alleati europei, Trump ha spesso adottato toni sprezzanti.

Lo ha fatto quando il tema erano i dazi con la gentilissima frase: Vi assicuro che almeno 70 Paesi mi stanno chiamando per, muoiono dalla voglia di raggiungere un accordo. Lo ha rifatto parlando di alleanze negli scenari di guerra, accusando i partner della Nato di arrivare sempre dopo che gli Stati Uniti avevano già fatto il lavoro sporco. In Afghanistan i loro militari sono rimasti nelle retrovie, molto lontani dal fronte. L'elenco, insomma, è lungo.

Pagina dopo pagina è diventato un dossier corposo, le conseguenze sono tutte da vedere





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