Le ricerche per le due sorelle scomparse continuano senza sosta. I Vigili del fuoco del nucleo di Soccorso subacqueo acquatico di Ancona sono arrivati sul lago di Barrea per aiutare nelle indagini.

Le ricerche per le due sorelle scomparse continuano senza sosta. I Vigili del fuoco del nucleo di Soccorso subacqueo acquatico di Ancona sono arrivati sul lago di Barrea per aiutare nelle indagini.

Intanto, l'associazione Penelope Abruzzo ha emesso una nota in cui si esprime preoccupazione per la situazione e sottolinea che non ci sono certezze sulla proprietà del fermaglio trovato. Il padre di Sarah, una delle due sorelle scomparse, non l'ha riconosciuto come appartenente alla figlia, ma ha confermato che le ragazze utilizzavano spesso quel tipo di fermaglio. Le ricerche non si fermano e le squadre di soccorso stanno perlustrando le sponde del lago e dintorni.

La situazione è molto preoccupante e la famiglia delle ragazze sta chiedendo la verità





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