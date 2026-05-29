Le ricerche subacquee di Monica Montefalcone alle Maldive: quattro studi fino a 80 metri di profondità

Un filone di ricerca noto all'Università di Genova: quattro articoli scientifici pubblicati tra 2023 e 2025 analizzano il blue hole di Faanu Mudugau, un ambiente marino profondo e privo di ossigeno. Gli studi, firmati dalla ricercatrice e da altri docenti del Distav, documentano le caratteristiche chimico-fisiche, microbiologiche e geologiche di queste cavità sommerse. Il marito Carlo Sommacal ringrazia il Corriere per aver portato alla luce queste ricerche.

Monica Montefalcone , ricercatrice dell'Università di Genova, ha dedicato gran parte della sua carriera allo studio degli ambienti marini profondi delle Maldive . Tra il 2023 e il 2025 ha firmato quattro studi pubblicati su riviste internazionali, tutti incentrati sul blue hole di Faanu Mudugau, una cavità sommersa di origine carsica situata a profondità comprese tra i 65 e gli 82 metri.

Il primo lavoro, apparso su Environments nel 2023, analizza le caratteristiche chimico-fisiche della colonna d'acqua fino a 70 metri, rivelando stratificazioni uniche e condizioni di ipossia. Il secondo, su Environmental Microbiology Reports nel 2024, esplora le comunità microbiche presenti in reef profondi e anossici, identificando batteri chemioautotrofi che prosperano in assenza di ossigeno.

Il terzo, su Marine Geology sempre nel 2024, si concentra sui sedimenti e i microorganismi del fondo della cavità a circa 80 metri, evidenziando processi di sedimentazione e cicli biogeochimici. Il quarto, pubblicato nel 2025 su Environments, descrive il prelievo di una carota di sedimento a 82 metri tramite subacquei con autorespiratore, durante una spedizione organizzata dall'ateneo genovese.

Questi campioni hanno permesso di analizzare la composizione geologica e biologica di un ambiente estremo, fornendo dati preziosi per comprendere la vita in condizioni critiche. Questi ambienti, noti come blue holes, sono caratterizzati da acque quasi prive di ossigeno e da condizioni di luce estreme. Nonostante l'apparente ostilità, ospitano forme di vita rare che sopravvivono grazie alla chemiosintesi, un processo che non richiede luce solare.

Il professor Silvio Greco, esperto di biologia marina, ha confermato al Corriere che si tratta di un campo di ricerca importante e ben conosciuto: Montefalcone ha firmato almeno 34 pubblicazioni sulle Maldive dal 2008 al 2026, con un focus crescente sulle profondità. Alla domanda se questo filone fosse noto all'università, Greco ha risposto senza esitazioni: 'Certamente noto al mondo accademico e quindi noto all'Università di Genova.

' La comunità scientifica riconosce il valore di queste ricerche, che contribuiscono a mappare ecosistemi ancora poco esplorati e a comprendere i limiti della vita sulla Terra. Gli studi documentano le ricerche scientifiche ma non le responsabilità operative delle immersioni. I paper non specificano chi abbia materialmente effettuato le operazioni subacquee né il ruolo di Montefalcone nelle singole spedizioni.

L'ateneo ha precisato il 18 maggio che l'immersione durante la quale è avvenuta la tragedia non faceva parte delle attività previste dalla missione scientifica ed era stata svolta a titolo personale. Il marito Carlo Sommacal ha ringraziato il Corriere per aver fatto emergere questi studi, sottolineando che sua moglie 'non andava lì certo per prendersi il sole in spiaggia' e che usava il suo prestigio per ottenere fondi e aiutare la ricerca.

Ha aggiunto: 'Usava il suo prestigio per ottenere fondi e aiutare la ricerca.

' La vicenda ha acceso i riflettori su un filone di ricerca di grande rilevanza scientifica, dimostrando l'importanza dello studio degli ecosistemi marini profondi e delle loro peculiarità. Il lavoro di Montefalcone rappresenta un contributo significativo alla conoscenza degli ambienti marini profondi, mostrando come la scienza possa spingersi oltre i limiti convenzionali per svelare i segreti della vita in condizioni estreme.

Le Maldive, con i loro blue holes, offrono un laboratorio naturale unico per studiare processi geologici, chimici e biologici che potrebbero avere implicazioni anche per l'astrobiologia e la ricerca di vita su altri pianeti. La sua eredità scientifica continua a ispirare nuovi studi e a ricordare l'importanza della ricerca di base e della passione per l'esplorazione





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