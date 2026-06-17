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Le sale del Botticelli riaperte alle Gallerie degli Uffizi

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Le sale del Botticelli riaperte alle Gallerie degli Uffizi
BotticelliUffiziVenere
📆6/17/2026 8:56 AM
📰HuffPostItalia
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Il nuovo allestimento valorizza la Venere e la Primavera di Sandro Botticelli, esposte l'una di fronte all'altra, e ridisegna il percorso espositivo attorno ai principali capolavori del maestro.

Le sale del Botticelli sono finalmente riaperte alle Gallerie degli Uffizi , dove la Venere e la Primavera di Sandro Botticelli sono esposte l'una di fronte all'altra.

Il nuovo allestimento valorizza anche l'Annunciazione e ridisegna il percorso espositivo attorno ai principali capolavori del maestro. Inoltre, la sala dedicata ai Pollaiolo è stata rinnovata con una nuova valorizzazione delle Virtù e della Fortezza, prima opera documentata di Botticelli. Il progetto introduce un nuovo assetto architettonico con pareti in grigio Rinascimento, illuminazione studiata per esaltare le opere e dispositivi di protezione più discreti

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Botticelli Uffizi Venere Primavera Annunciazione

 

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