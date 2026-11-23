La storia delle sorelle Mirabal, uccise dal regime di Trujillo nel 1960, ha ispirato la scelta del 25 novembre come Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.

Le sorelle Mirabal, note anche come 'Le Farfalle', rappresentano un simbolo storico e potentissimo di resistenza politica e ribellione contro la tirannia nella Repubblica Dominicana. La loro memoria è strettamente intrecciata con le vicende dolorose del paese caraibico durante gli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento, un periodo segnato da una repressione sistematica.

Persecuzione politica e resistenza al dittatore

Queste tre donne divennero il volto visibile dell'opposizione e della ribellione nei confronti del dittatore Rafael Trujillo. Il regime totalitario le prese di mira non solo per le loro idee politiche avanzate, ma anche per il loro comportamento pubblico e per la loro intensa attività di mobilitazione sociale. Furono bersaglio diretto a causa dell'intensa attività svolta all'interno dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, che cercava di promuovere valori democratici contrari alla dittatura locale.

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Il tentativo di insurrezione contro Trujillo nel 1959 aggravò ulteriormente la situazione per le sorelle. Sebbene il regime si presentasse ufficialmente come protettore delle donne, la realtà del trattamento riservato alle oppositrici era ben diversa, caratterizzata da torture, arresti arbitrari e violenze sessuali. Una fonte, che ha ricevuto informazioni dal caporedattore di un giornale dell'epoca, ha confermato la gravità delle violazioni dei diritti umani avvenute in quel periodo storico buio.

L'omicidio del 25 novembre 1960

Il 27 novembre 1960, il giornale locale riportò la notizia ufficiale di un incidente stradale tragico, descrivendo una jeep precipitata in un burrone. Tuttavia, questa versione fu una copertura architettata per nascondere l'assassinio politico. Due giorni prima, gli uomini del regime avevano intercettato l'auto delle sorelle sulla strada del ritorno da una visita in prigione, dove avevano incontrato i mariti, anche loro detenuti politici.

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Dopo l'intercettazione, gli agenti del dittatore uccisero le tre donne, insieme a Rufino de la Cruz, il loro autista fedele. Per simulare un incidente stradale accidentale e disorientare le indagini, spinsero il veicolo fuori strada in un burrone profondo. Un testimone oculare, un uomo che viaggiava su un camion nelle vicinanze, raccontò al processo successivo di aver visto una delle sorelle, ancora viva, corrergli incontro e chiedere aiuto disperato, ma fu ignorato dalla furia del gruppo.

Da memoria familiare a simbolo globale

Dedé Mirabal, l'unica sorella sopravvissuta, ha dedicato il resto della sua vita a preservare la verità. Per anni, ha accolto le persone interessate a conoscere la storia della sua famiglia e la verità sui crimini commessi dal regime. Nel 1994, la casa delle sorelle a Salcedo, situata a 150 km a nord di Santo Domingo, è diventata ufficialmente un museo dedicato alla loro memoria e alla lotta per la democrazia.

La delegazione dominicana portò questa storia fragile e potente sulla scena mondiale. Al primo Incontro femminista latinoamericano e caraibico di Bogotá, le partecipanti accolsero con entusiasmo la proposta della delegazione dominicana di scegliere il 25 novembre, la data dell'omicidio, per ricordare le sorelle Mirabal. Questa scelta trasformò una tragedia nazionale in una data simbolica per la resistenza femminile.

L'eredità nella Giornata Internazionale dell'ONU

La storia di tre donne perseguitate per la loro attività politica entrò così in una mobilitazione globale che riguardava le violenze subite dalle donne in casa e nella vita pubblica. Le partecipanti denunciarono le violenze domestiche, gli stupri, le molestie e gli abusi di Stato contro le prigioniere politiche, collegando la violenza privata a quella strutturale.

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Con la risoluzione 54/134, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite riconobbe ufficialmente il 25 novembre come Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Questa decisione sancì l'importanza storica delle sorelle Mirabal nel dibattito sui diritti umani e sull'uguaglianza di genere, garantendo che il loro sacrificio non fosse mai dimenticato.