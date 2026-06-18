Le temperature dell'Atlantico settentrionale predicono estati roventi in Europa con anni di anticipo

Uno studio dell'Università di Amburgo mostra che il calore accumulato nell'Atlantico settentrionale può prevedere estati calde in Europa fino a 5 anni prima, offrendo uno strumento utile per l'adattamento climatico.

Le temperature superficiali dell'oceano Atlantico settentrionale rappresentano un indicatore chiave per prevedere, con anni di anticipo, l'arrivo di estati particolarmente calde in Europa . Questa scoperta emerge da una ricerca condotta dall'Università di Amburgo, pubblicata sulla rivista scientifica Nature Geoscience.

Lo studio stabilisce un legame diretto tra l'accumulo di calore nelle acque dell'Atlantico e le condizioni climatiche che favoriscono temperature estremamente elevate nel continente europeo. Questo indizio potrebbe rivelarsi fondamentale per pianificare strategie di adattamento e prevenire i rischi per la salute associati alle ondate di calore, che diventano sempre più frequenti e intense a causa del cambiamento climatico. Le acque oceaniche, infatti, fungono da enormi riserve termiche che influenzano il clima globale attraverso scambi di energia con l'atmosfera.

A differenza dell'aria, che si riscalda e si raffredda rapidamente, l'acqua trattiene il calore per periodi prolungati, e questo processo lento di accumulo e rilascio di energia permette alle temperature superficiali marine di condizionare i pattern meteorologici anche a distanza di anni. Gli autori dello studio hanno utilizzato una serie di simulazioni climatiche per confrontare le previsioni che includono i dati oceanici con quelle basate sui soli metodi convenzionali.

L'integrazione delle temperature dell'Atlantico ha migliorato sensibilmente la capacità dei modelli di prevedere il rischio di estati roventi in Europa, confermando che il lento movimento termico oceanico è un elemento chiave del sistema climatico europeo. Questi risultati rappresentano un passo avanti significativo nella comprensione dei meccanismi che regolano il clima estivo del nostro continente, offrendo strumenti preziosi per la pianificazione a lungo termine. Il meccanismo che lega l'oceano al clima europeo passa attraverso cambiamenti nella circolazione atmosferica.

L'energia scambiata tra mare e atmosfera può influenzare il comportamento della corrente a getto, il flusso d'aria rapido che scorre in alta quota. Quando questo assetto viene alterato, come spiegano gli autori del nuovo studio, aumenta la probabilità che stazionino sistemi di alta pressione sull'Europa settentrionale. Questi anticicloni favoriscono cieli sereni e temperature più elevate, creando le condizioni ideali per estati ben più calde della media.

Le anomalie termiche atlantiche agiscono quindi come un segnale precursore, innescando una catena di eventi che si riflette, tempo dopo, nelle condizioni estive del continente. Questo fenomeno è stato osservato in diverse occasioni passate: ad esempio, l'ondata di calore del 2003 in Europa occidentale, che causò decine di migliaia di morti, è stata preceduta da un significativo accumulo di calore nell'Atlantico settentrionale.

Allo stesso modo, le estati record del 2018 e 2019 in Europa settentrionale e centrale sono state anticipate da anomalie termiche oceaniche. I ricercatori sottolineano che, nonostante i risultati solidi, le previsioni basate sulle temperature oceaniche sono di natura probabilistica: un Atlantico settentrionale più caldo non garantisce automaticamente un'estate estrema, ma ne aumenta significativamente la probabilità statistica.

Questo significa che, sebbene lo strumento sia potente, non può prevedere con certezza assoluta l'intensità e la localizzazione esatta delle ondate di calore, ma fornisce un segnale utile per prepararsi al peggio. Rimangono sfide metodologiche non trascurabili. La previsione delle precipitazioni e dei fenomeni di siccità, che spesso accompagnano le ondate di calore, risulta ancora poco affidabile a causa della complessità dei processi coinvolti. Le estati calde e secche, le cosiddette 'compound summers', continuano a sfuggire a una modellazione precisa.

Ad esempio, l'estate del 2022 in Europa è stata caratterizzata da temperature elevate e siccità diffusa, ma il ruolo dell'Atlantico settentrionale in quell'evento è ancora oggetto di studio. Tuttavia, per enti sanitari, gestori di risorse idriche e il settore agricolo, disporre di indicazioni anticipate rimane un elemento utile per calibrare le strategie di adattamento necessarie in un contesto di clima in fase di riscaldamento globale.

I modelli migliorati potrebbero consentire di preparare piani di emergenza per le ondate di calore, ottimizzare la gestione delle risorse idriche e adattare le colture agricole alle condizioni previste. Inoltre, lo studio apre la strada a ulteriori ricerche sui legami tra oceani e clima continentale, con possibili applicazioni anche per altre regioni del mondo.

La combinazione di dati oceanici e atmosferici, insieme a tecniche di machine learning, potrebbe portare a previsioni sempre più accurate, aiutando la società a convivere con un clima che cambia rapidamente





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