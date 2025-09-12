Le TendenZe Make-up Autunno-Inverno 2025: Stile Goth Glam, Lip Combo e Pelle Morbida

Scopri le nuove tendenze make-up per l'autunno inverno 2025 con l'esperto Michele Magnani di M.A.C Cosmetics. Dai dettagli sofisticati alla pelle perfetta, dalle lip combo alle sfumature intense, abbiamo tutti gli spunti per un look audace e chic.

Benvenuti amanti della bellezza, cercate di scoprire le ultime tendenze make-up per l'autunno-inverno 2025? Siete nel posto giusto. Trucchi, consigli e prodotti d'impulso, in una perfetta miscela di ispirazioni pda perole e virali. Le tendenze make-up autunno inverno 2025 sono qui: scopriamole con l'aiuto di Michele Magnani, Global Senior Artist di M.A.C Cosmetics.

Lo stile make-up per l'autunno-inverno 2025/26 è ricco di varietà e ogni proposta è ricca di spunti interessanti, puntando a valorizzare la bellezza naturale di tutti con tocchi audaci. Con l'arrivo dell'autunno, il beauty look si rinnova puntando su texture sofisticate e colori intensi. Bordeaux e marrone sono protagonisti assoluti del look, accompagnati da finiture brillanti e dall'ormai immancabile gloss labbra. Le tendenze make-up autunnto-inverno 2025 ci svelano basi viso effetto seconda pelle e anche più strutturate, come la Mannequin Skin. Notiamo inoltre il ritorno dello stile goth glam, senza dimenticare le competenze virali - leitmotiv delle ultime stagioni - e eyeliner bold, completando il tutto con un finish shiny come frost e metallico, perfetti per illuminare la stagione fredda. Scopriamo i must-have per il trucco autunno-inverno 2025-26, con consigli pratici per ricreare i look più amati, i colori e i prodotti che non possono mancare in un beauty case atualizado. Continuate a leggere e preparatevi a vivere una stagione fredda sorprendente con i suggerimenti di Michele Magnani.1. G: Qual è la tendenza di stagione per quanto riguarda la base viso? Michele Magnani: Questa stagione conferma il ritorno di una pelle perfetta ma mai artificiale. Continuano a dominare le basi effetto seconda pelle, leggere e quasi impercettibili, che valorizzano la texture naturale con un finish satinato o leggermente glow. Il trend più interessante e virale sui social, che porta all’estremo questa tendenza, è la Mannequin Skin, già interpretato da MAC sulle passerelle: un incarnato levigato, uniforme, con punti luce controllati che ricordano la perfezione della pelle dei manichini e delle bambole vittoriane. Pelle sofisticata e senza l’effetto di bagliori estremi, a differenza delle scorse stagioni.In sintesi, la parola d’ordine è equilibrio: pelle curata, luminosa ma con una allure discreta, che racconta eleganza e contemporaneità. I fondotinta non sono più una copertura per il nostro viso ma bensì un alleato che si prende cura della nostra pelle (la linea MAC STUDIO offre fondotinta dai diversi finish che contengono ingredienti skincare). Il nuovo MAC Skinfinish Lightstruck Liquid Highlighter, per esempio, è perfetto sia come base make-up sia come illuminante. Riflette la luce e perfeziona l’aspetto della pelle da ogni angolazione, con una formulazione skincare che include un innovativo mix con l’85% di ingredienti idratanti. « La parola d’ordine è equilibrio: pelle curata, luminosa ma con una allure discreta, che racconta eleganza e contemporaneità »2. G: Il trucco 'vissuto' in stile grunge o scuro, in versione goth, è tornato di moda: come si porta oggi? M.M.: Oggi il make-up grunge e goth viene reinterpretato in una chiave 3.0: resta scuro e intenso, ma con un tocco più curato e glamour. L’idea non è più quella del trucco “colato” degli anni ’90, bensì un look che conserva quell’allure vissuto e ribelle, ma con maggiore attenzione alle texture e ai dettagli. Pensiamo a smokey eyes neri o borgogna leggermente sfumati, matite sbavate con controllo, labbra scure che vanno dal vinile al matte vellutato. Il tutto sempre abbinato a una pelle molto naturale e luminosa, per creare contrasto. È un goth più elegante, quasi couture, che dialoga bene sia con la moda street sia con le passerelle.3. G: Virali sui social, le 'lip combo' tra pencil e gloss sono un must, come si abbinano e quali colori sono di tendenza? M.M.: Le lip combo sono diventate un vero fenomeno perché permettono di personalizzare al massimo il risultato. La regola vincente è giocare con i contrasti: matita un tono più scura per definire e dare volume, gloss più chiaro o trasparente per creare luce al centro delle labbra. Oggi vediamo molto i nude caldi e rosati, facili da portare tutti i giorni, ma anche i marroni anni ’90 che sono tornati con forza





