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Le vacanze perfette per un equilibrio migliore

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Le vacanze perfette per un equilibrio migliore
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📆6/7/2026 6:29 AM
📰IOdonna
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Non serve a niente "resistere" tutto l'anno in attesa dell'estate, per sentirsi davvero riposati e (lavorare meglio) serve costruire un ritmo più sostenibile tra lavoro e pause- un weekend fuori porta, qualche giorno di stacco, una pausa "minima" ma regolare -Family trip, viaggio con le amiche o budget travel? È l'era delle vacanze perfettamente su misura lo stress accumulato senza pause adeguate può tradursi in stanchezza cronica, calo di concentrazione e, nei casi peggiori, burnout .

Le vacanze interrompono questo ciclo, permettendo al corpo e alla mente di rigenerarsi. Ma perché questo effetto sia davvero efficace,il ritorno a ritmi intensi può azzerare in pochi giorni gli effetti positivi accumulati . In altre parole, una lunga pausa all'anno potrebbe non bastare se il resto dei mesi è caratterizzato da stress costante e carichi elevati. L'ipotesi più interessante emersa dalla ricerca è che le vacanze frequenti, anche se brevi, possano garantire un equilibrio migliore

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