Le WAGs dei Mondiali 2026: le protagoniste dello stile da stadio

Mogli, fidanzate, influencer e celebrity: da Antonela Roccuzzo a Georgina Rodríguez, le protagoniste dello stile da stadio ai Mondiali di calcio 2026. Look studiati per diventare virali, tra maglie personalizzate, borse firmate e occhiali da sole.

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Le WAGs dei Mondiali 2026 hanno già vinto la partita dello stile: i look di mogli e fidanzate sugli spalti Mogli, fidanzate, influencer e celebrity: da Antonela Roccuzzo a Tolami Benson, passando per Georgina Rodríguez e Bruna Biancardi, le protagoniste dello stile da stadio ai Mondiali di calcio 2026 lo spettacolo non si gioca solo in campo. Sugli spalti, tra maglie personalizzate, borse firmate, occhiali da sole e look studiati per diventare virali, torna anche Non serve alzare il volume per farsi notare.

Antonela Roccuzzo lo dimostra da anni, costruendo un'immagine che vive di misura più che di effetti speciali. , su di lei, perde ogni traccia da souvenir sportivo e diventa parte di un guardaroba tanto sofisticato da aver attenzionato brand e maison, come Antonela Roccuzzo nel 2022 ai Mondiali di calcio in Quatar con la coppa. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images).

Chloe Reyna, moglie di Gio Reyna ed ex calciatrice universitaria, fa parte delle WAG di nuova generazione. Seguita sui social, il suo stile giovanile e attento ai trend rivela il il lato più autentico della moda da spalti del Mondiale 2026: un mix tra capi sportivi e must-have della moda made in USA, contrasformare la tribuna d'onore in un red carpet si fa sempre più grande. L'attrice spagnola, diventata famosa conanche se non vi sono conferme ufficiali.

Poco importa, almeno dal punto di vista moda: se dovesse apparire sugli spalti, porterebbe con séLa Victoria Beckham del nuovo millenio: quando Georgina Rodríguez entra allo stadio lo si nota, così come accade per suo marito. Compagna diabiti fascianti, gioielli importanti, borse Hermèsla quota più lussuosa del gruppo , vantando i suoi rapporti stretti con il mondo della moda, da Valentino a Balenciaga. Con lei l'Haute Couture scende in campo.

Lo stile alla moda, anche fuori dal campo, di Georgina Rodríguez alla sfilata di Balenciaga durante l'ultima PFW. (Photo by Arnold Jerocki/Getty Images for Balenciaga)solitamente preferisce mantere un profilo riservato e lontano dai flash, ma ai Mondiali 2026 ha già fatto il suo debutto sugli spalti. Il suo stile nordico sie sandali mules con la maglia della squadra per il suo esordio in campo. Nordico ed essenziale, il suo guardaroba è l'alternativa scandi-style al classico stile da WAG.e proporzioni ampie.

Il suo è uno stile da stadio che sembra pronto per una rivista di moda, sempre a caccia dell'ultimo trend.è entrata solo di recente nel gruppo delle WAGs, confermando la propria relazione con il calciatore dopo la vittoria del campionato spagnolo lo scorso 10 maggio. Il suo stile, già seguito e conosciuto su Instagram da oltre 400 mila follower, promette di parlare la lingua dellementre per l'inizio dei Mondiali ha già sceltosfoggiato sui suoi social.

Tra outfit studiati nei dettagli e una presenza costante agli eventi fashion, il suo stile conferma perché sia considerata una delle mogli dei calciatori più inserite nel mondo della moda





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