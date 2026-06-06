Lea Melandri, la riflessione sulla condizione delle donne e la scuola anti-autoritaria

Lea Melandri, nata in una famiglia di mezzadri romagnoli, ha dedicato la sua vita alla riflessione critica sulla condizione delle donne, sulla scuola anti-autoritaria e sulla trasformazione sociale. A 85 anni, non ha un reddito che le consenta di vivere e di curarsi, e per questo è stata lanciata una campagna di solidarietà. La legge Bacchelli, approvata nel 1985, istituisce un fondo di sostegno per 'cittadini illustri' del paese, ma Melandri non ne ha beneficiato.

La riflessione critica sulla condizione delle donne , sulla scuola anti-autoritaria e sulla trasformazione sociale ha accompagnato tutta la vita di Lea Melandri , nata in una famiglia di mezzadri romagnoli e cresciuta in condizioni di povertà.

La sua opera è stata una ricerca ostinata dei legami tra storia e biografia, tra corpo e parola. A 85 anni, Melandri non ha un reddito che le consenta di vivere e di curarsi, e per questo è stata lanciata una campagna di solidarietà che ha raccolto migliaia di firme.

La campagna sottolinea i meriti dell'autrice, che ha contribuito a trasformare il modo in cui pensiamo oggi la libertà, il desiderio, la pedagogia e la relazione tra esperienza personale e dimensione pubblica. La legge Bacchelli, approvata nel 1985, istituisce un fondo di sostegno per 'cittadini illustri' del paese, ma Melandri non ne ha beneficiato.

Nata a Fusignano, in provincia di Ravenna, Melandri ha dimostrato sin da giovanissima delle qualità che le hanno consentito di fare un percorso di studi eccezionale per una ragazza del suo contesto sociale. Dopo la laurea in lettere e filosofia all'università di Bologna, ha ottenuto una cattedra al liceo scientifico di Lugo, ma la sua vita ha subito una svolta decisiva quando si è trasferita a Milano.

A Milano, Melandri ha vissuto in prima persona il clima di fermento sociale e politico del sessantotto e ha partecipato attivamente al movimento degli insegnanti non autoritari. In questo contesto, ha incontrato lo psicoanalista Elvio Fachinelli e insieme hanno fondato la rivista 'L'erba voglio'. Negli stessi anni, Melandri è entrata nei gruppi femministi milanesi, dove ha affrontato temi come il rapporto tra educazione, sessualità, potere e identità femminile.

Tra il 1976 e il 1986, Melandri ha insegnato nei corsi delle '150 ore', istituiti per favorire l'istruzione dei lavoratori e delle lavoratrici che non avevano potuto completare il proprio percorso scolastico





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