Leader di estrema destra europea si distanziano da Trump dopo le elezioni USA

I leader dell'estrema destra europea, tra cui Bardella e Salvini, criticano la politica estera di Trump dopo le midterm americane, temendo ripercussioni elettorali.

Il panorama politico europeo ha registrato un netto spostamento di rotta mercoledì 4 novembre, quando i principali esponenti dei partiti di estrema destra hanno iniziato a prendere le distanze dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo cambiamento di posizione avviene immediatamente dopo la vittoria dei Democratici nelle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, segnando un punto di svolta significativo per le formazioni che in precedenza avevano celebrato i legami ideologici con l'ex presidente repubblicano.

Ricalibrazione strategica del National Rally

Jordan Bardella, presidente del partito francese Rassemblement National (RN), ha incarnato questa nuova linea politica, cercando di separare la propria immagine dalle conseguenze negative della seconda presidenza Trump. Il leader del RN, che secondo la maggior parte dei sondaggi potrebbe formare il prossimo governo francese, ha dichiarato che il secondo mandato di Trump è stato meno isolazionista rispetto al suo primo periodo al potere, andato dal 2017 al 2021. Bardella ha sottolineato che l'intervento americano riguardo all'Iran comporta conseguenze molto pesanti per le economie di tutto il mondo, evitando però di attribuire esplicitamente tale decisione direttamente a Trump nella sua dichiarazione pubblica.

Also read Usa Midterm 2026, Trump diventa 'anatra zoppa': cosa vuol dire e cosa può succedere ora

Critiche alla politica estera e promesse infrante

In Germania, Alice Weidel, co-leader del partito Alternative for Germany (AfD), ha collegato direttamente la sconfitta dei repubblicani alle politiche internazionali. Secondo quanto riferito dall'ente di notizie T-Online, Weidel ha affermato che Trump aveva promesso agli elettori di non perseguire una politica estera interventista, aggiungendo che questa promessa infranta è tornata per perseguitare i repubblicani nel momento attuale. Questa posizione riflette un crescente malcontento tra gli elettori conservatori europei verso le scelte militari statunitensi, che vengono viste come destabilizzanti per la sicurezza globale.

Anche in Italia, Matteo Salvini, leader del partito Lega che fa parte della coalizione di governo, ha espresso preoccupazione per l'impatto delle tensioni internazionali. Salvini ha dichiarato che il risultato elettorale americano è stato influenzato soprattutto dalle guerre, dalle tensioni internazionali e dall'aumento del costo della vita, le cui conseguenze ricadono direttamente sulle famiglie. Il leader della Lega ha aggiunto che la speranza è che questo voto possa rappresentare un'accelerazione verso la fine dei conflitti e un ritorno alla pace, distanziandosi implicitamente dalle scelte belliche attuali.

Advertisement

Impatto economico e rischi politici

Roberto Vannacci, ex generale italiano e leader del partito di estrema destra Futuro Nazionale, ha fornito un'analisi più dura sui fallimenti strategici di Trump. Vannacci, che in passato aveva espresso ammirazione per il marchio nazionalista "America First" di Trump, ha criticato il presidente per la sua politica estera. Secondo quanto riferito all'agenzia ANSA, Vannacci ha sostenuto che Trump non è riuscito a soddisfare le aspettative, non è riuscito a porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina e ha lanciato una guerra contro l'Iran. L'analista ha argomentato che l'aumento conseguente dei prezzi dell'energia e il turbolento mercato azionario ed economico hanno danneggiato la classe media americana, contribuendo al risultato elettorale.

Mujtaba Rahman, direttore generale della società di consulenza sul rischio politico Eurasia Group, ha spiegato che i leader dell'estrema destra europea si stanno allontanando da Trump per ovvie ragioni di vantaggio politico. Rahman ha dichiarato a Reuters che la crescente impopolarità di Trump, in particolare riguardo al costo della vita, rischia di trasformare ciò che era una volta un asset politico in un passivo elettorale. I leader dell'estrema destra sembrano voler ottenere entrambi gli effetti: raccogliere il "momentum ideologico del trumpismo" senza essere macchiati dal "caos e dalla disruption economica della sua presidenza".

Voci dissidenti e reazioni internazionali

Non tutti i leader hanno aderito a questa narrazione critica. Dan Dungaciu, vicepresidente dell'opposizione hard-right Alliance for Uniting Romanians, ha sminuito la portata della sconfitta dei repubblicani. Dungaciu ha sostenuto che le notizie sulla "morte politica" di Trump sono state grandemente esagerate, affermando che Donald Trump non diventa automaticamente un presidente privo di potere, ma passa piuttosto da una presidenza sostenuta da maggioranze repubblicane a una in cui l'esecutivo e il Congresso si controlleranno reciprocamente con maggiore intensità.

In Spagna, Santiago Abascal, leader del partito di estrema destra Vox, ha fatto poco per attenuare il suo allontanamento da Trump, dichiarando ai giornalisti di essere "in Spagna e non nel Michigan". Abascal, che in passato vantava la sua alleanza con Trump e il movimento MAGA, ha detto di interessarsi piuttosto poco a ciò che accade in altri luoghi. Infine, Rupert Lowe, leader del Restore Britain party nel Regno Unito, ha attribuito la sconfitta dei repubblicani alla decisione di attaccare l'Iran, definendola un errore catastrofico e chiedendo cosa abbia ottenuto questa guerra, rispondendo che assolutamente nulla di valore è stato realizzato.