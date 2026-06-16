Leader di PD, M5S e Alleanza Verdi e Sinistra insieme per le elezioni politiche

Elly Schlein, Giuseppe Conte, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni annunciano due eventi pubblici, uno al nord e uno al sud, per discutere il programma da presentare alle elezioni politiche. L'incontro, non il primo ma questo hanno voluto renderlo pubblico, spiega Conte, è servito per discutere il programma da presentare alle elezioni politiche. L'ex premier ha sottolineato che non ci sarà alcun palco con Matteo Renzi. Il presidente americano Joe Biden ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, promettendo di aumentare la pressione su Putin. La premier Giorgia Meloni, invece, ha avuto solo un colloquio con Biden, senza un bilaterale.

A Roma, in un'osteria nei pressi di Campo de' Fiori, si è tenuto un incontro tra Elly Schlein , Giuseppe Conte , Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni .

I quattro leader hanno annunciato su social l'imminente lavoro in comune, con un evento pubblico previsto per l'8 e il 15 luglio, uno al nord e uno al sud. L'incontro, spiega Conte, ha lo scopo di discutere il programma da presentare alle prossime elezioni politiche. La riunione non è la prima, ma questa volta hanno deciso di renderla pubblica. L'ex premier ha sottolineato che non ci sarà alcun palco con Matteo Renzi, smentendo le voci che circolavano in merito.

L'iniziativa servirà a spiegare che il campo largo non parte da zero, ma ha già un percorso comune in questa legislatura e aggiungerà qualcosa di nuovo. Gli eventi con i cittadini serviranno a mettere a punto le priorità programmatiche del campo largo, anche se non sono previsti altri partiti del fronte progressista. Il presidente americano Joe Biden ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, promettendo di aumentare la pressione su Putin.

La premier Giorgia Meloni, invece, ha avuto solo un colloquio con Biden, senza un bilaterale





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