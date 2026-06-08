Leader europei sostengono proposta di colloqui tra Zelenskiy e Putin

I leader di Gran Bretagna, Germania e Francia hanno espresso sostegno a una proposta di colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e il presidente russo Vladimir Putin per cercare di ottenere un cessate il fuoco. La proposta è stata avanzata da Zelenskiy in un appello diretto a Putin, che è stato respinto dal presidente russo.

I leader di Gran Bretagna, Germania e Francia hanno espresso sostegno a una proposta di colloqui tra il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy e il presidente russo Vladimir Putin per cercare di ottenere un cessate il fuoco.

La dichiarazione congiunta dei tre leader, il primo ministro britannico Keir Starmer, il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente francese Emmanuel Macron, ha lodato l'appello di Zelenskiy per la fine della guerra e la proposta di un dialogo diretto tra Ucraina e Russia, con la partecipazione attiva di Stati Uniti ed Europa. Zelenskiy ha incontrato i tre leader a Downing Street dopo che la sua nazione aveva recentemente subito alcuni dei più grandi raid aerei russi dall'inizio della guerra del 2022, inclusi quelli su Kiev.

'La Russia non sta vincendo sul campo di battaglia, e i nostri colpi a medio raggio e profondi stanno limitando significativamente la sua capacità di espandere la sua aggressione. Ma è anche estremamente importante avere una protezione contro le minacce balistiche, con cui i russi stanno terrorizzando le nostre città e comunità', ha detto Zelenskiy.

I leader europei e Zelenskiy hanno stabilito le condizioni che dovrebbero essere presenti per ottenere un 'pace giusta e duratura', iniziando con un cessate il fuoco immediato e completo. Hanno detto che la linea di contatto attuale dovrebbe essere il punto di partenza per le trattative, che l'Ucraina dovrebbe avere garanzie di sicurezza vincolanti, compresa la presenza di una forza multinazionale, e che i beni russi dovrebbero rimanere immobilizzati fino a quando la Russia non avesse riparato l'Ucraina per i danni causati dalla guerra.

Zelenskiy ha detto che i leader hanno discusso possibili modi per rianimare la diplomazia e il ruolo dell'Europa in questo processo.

'Per l'Ucraina, è sempre stata una priorità che la posizione e la voce dell'Europa nelle trattative siano forti', ha detto. 'Il nostro sostegno all'Ucraina è inamovibile', ha scritto Starmer. 'La sicurezza dell'Ucraina è la sicurezza dell'Europa'. Putin si è attenuto alla sua posizione dura sulla guerra in una riunione con i media internazionali giovedì, ma ha anche detto che le proposte di pace del presidente statunitense Donald Trump potrebbero mettere fine alla lotta se Kiev fosse disposto a cedere





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