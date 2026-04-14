Leadership femminile: un modello di successo per il futuro del vino italiano

Uno studio del MIB Trieste School of Management, presentato a Vinitaly, evidenzia il ruolo cruciale della leadership femminile nella trasformazione del settore vitivinicolo italiano. Le donne stanno ridefinendo i modelli di governance e di leadership, portando efficacia, sostenibilità e una visione di lungo periodo. La ricerca, condotta in collaborazione con l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, rivela come le aziende guidate da donne mostrino una maggiore capacità di integrazione, pianificazione e gestione delle risorse umane, offrendo un esempio virtuoso per il futuro.

Capacità di integrare competenze, costruire organizzazioni solide, e tenere insieme business, persone e territorio: la leadership femminile nel mondo del vino detta le regole, proponendo un modello unico ed efficiente, un esempio per il presente e il futuro. Questo non è un dato legato al gender gap, ma una componente fondamentale delle aziende guidate da donne. È quanto emerge dalla ricerca “Il ruolo delle donne nella trasformazione dei modelli di governance e di leadership nelle aziende vitivinicole”, condotta da MIB Trieste School of Management in collaborazione con l’Associazione Nazionale Le Donne del Vino, sotto la supervisione di Pierpaolo Penco, responsabile della formazione in Wine Business di Mib Trieste School of Management, e dalla collega Gabriella Iacono. Lo studio è stato presentato a Vinitaly nello spazio della Regione Piemonte, in un evento organizzato dalle Donne del vino, con la partecipazione della delegata Marina Marsaglia, e di figure chiave come Giovanna Prandini, fondatrice dell’azienda Perla del Garda e presidente di Ascovilo, e Karoline Walch, della seconda generazione dell’azienda Elena Walch in Trentino-Alto Adige.

Il tema è particolarmente rilevante, considerando la profonda trasformazione che sta vivendo il settore vitivinicolo italiano, che coinvolge anche i modelli di leadership e governance. Lo studio del Mib di Trieste analizza il contributo della leadership femminile in questa evoluzione, evidenziandone l'impatto sulla sostenibilità, la gestione del capitale umano e la formalizzazione dei processi decisionali. La ricerca, basata sulle risposte di 152 imprenditrici associate, dimostra come la leadership femminile nel settore vitivinicolo italiano non sia più solo una questione di rappresentanza, ma un fattore determinante per l'evoluzione dei modelli organizzativi, rafforzando governance, sostenibilità e gestione delle risorse umane. Nella storia, pur essendo meno numerose rispetto agli uomini, le donne leader hanno lasciato un segno indelebile in campi come la politica, l'arte e la scienza, diventando figure iconiche per il loro contributo innovativo. Anche nel settore vinicolo, le donne hanno assunto un ruolo crescente, come dimostra l'esempio di Barbe-Nicole Clicquot, che nell'Ottocento rivoluzionò la produzione dello champagne con importanti innovazioni tecniche. La presenza femminile si è poi rafforzata a livello professionale, come testimonia l'aumento delle donne Master of Wine a partire dal 1970, con Cristina Mercuri, la prima italiana a ottenere questo titolo, recentemente nominata donna del vino onoraria. Oggi, molte donne si distinguono nell'enologia e nella comunicazione, come Heidi Barrett, Norma Ratcliffe e Donatella Cinelli Colombini, apportando innovazione, creatività e nuove strategie di marketing. Oltre all'impegno professionale, le donne del vino sono spesso attive nel sociale e nella sostenibilità, sostenendo cause ambientali e iniziative contro la violenza di genere.

La ricerca evidenzia anche le sfide che persistono. Francesca Poggio, vicepresidente vicaria dell’associazione nazionale Le Donne del Vino, afferma che “la leadership femminile non è solo una questione di rappresentanza, ma di efficacia. Le imprese del vino stanno cambiando e necessitano di modelli più strutturati, capaci di integrare visione, persone e territorio. In questo contesto, le donne offrono un contributo concreto e misurabile”. Pierpaolo Penco sottolinea che “il punto debole del vino italiano non è il prodotto, ma la struttura delle imprese. Il modello tradizionale non è più adeguato per affrontare le complessità attuali. La leadership femminile emerge come un fattore chiave nel passaggio verso organizzazioni più evolute, capaci di pianificare, delegare e operare nel lungo periodo”. Giovanna Prandini evidenzia che “la complessità del mercato e le speculazioni, aggravate dagli attacchi alla salubrità del vino e al valore della dieta mediterranea, insieme a risposte politiche ancora deboli, impongono alle aziende e ai consorzi di rivedere rapidamente le proprie strategie. Nella mia esperienza, ho lavorato per creare una rete di imprese capace di superare i limiti dimensionali e, a livello istituzionale, per avviare un percorso di analisi e riposizionamento dei vini Dop e Igp dei 12 consorzi di Ascovilo. Si può fare molto insieme: è fondamentale valorizzare anche il talento femminile in agricoltura, ancora oggi non pienamente riconosciuto”. Uno dei dati più significativi riguarda la struttura delle aziende. Nelle imprese con una forte leadership femminile si riscontrano con maggiore frequenza ruoli e responsabilità ben definiti, sistemi di delega chiari, una maggiore pianificazione strategica, compresa quella della successione. Non cambia solo “chi decide”, ma anche il modo in cui si prendono le decisioni: in modo più strutturato, condiviso e orientato al futuro. La ricerca dimostra una forte convergenza delle aziende guidate da donne verso una visione di lungo periodo





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