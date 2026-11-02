Leak dei passaporti di Lee Jae Myung: 168 dati esposti

La Casa Blu sudcoreana indaga sulla fuga di dati personali del presidente Lee Jae Myung e del suo staff, inclusi 168 individui, trapelati su un sito a pagamento.

La Casa Blu sudcoreana ha lanciato un'indagine urgente dopo la scoperta di una grave violazione della privacy che ha coinvolto il presidente Lee Jae Myung e il suo entourage. I dettagli sensibili dei passaporti di 168 persone, tra cui alti funzionari di governo e personale di sicurezza, sono stati pubblicati online su un sito web a pagamento. Questa violazione della sicurezza nazionale è stata resa pubblica dall'emittente televisiva KBS il 2 novembre 2026, rivelando la portata dell'intrusione nelle informazioni personali dei più alti ranghi dello Stato.

Dettagli della fuga di dati e tempistiche

La fuga di dati ha interessato un gruppo di 168 individui il cui informazioni sono state rese accessibili al pubblico in inizio giugno 2026. Tra le vittime della violazione figurano il presidente Lee Jae Myung, il consigliere per la sicurezza nazionale Wi Sung-lac e gli agenti di sicurezza incaricati della protezione del leader. La KBS ha confermato di aver informato immediatamente la Casa Blu non appena è venuta a conoscenza della pubblicazione dei file, sottolineando la gravità della situazione per la stabilità istituzionale.

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Il file contenente i dati sensibili è stato caricato sotto il nome "lista dei passeggeri", una denominazione che ha sollevato ulteriori interrogativi sulle intenzioni degli autori della violazione. La pubblicazione è avvenuta pochi giorni prima del viaggio ufficiale di Lee Jae Myung in Europa, un evento diplomatico di alto profilo che ha visto la partecipazione del leader sudcoreano a incontri internazionali cruciali. La tempistica suggerisce una possibile coordinazione con le attività diplomatiche del governo, aumentando le preoccupazioni per la sicurezza del viaggio.

Reazione istituzionale e misure immediate

La risposta dell'ufficio presidenziale è stata immediata e ferma, con un impegno a intrapendere azioni correttive non appena possibile. La Casa Blu ha dichiarato di stare esaminando ogni aspetto della questione per determinare l'entità della compromissione e le eventuali responsabilità legali. Le autorità hanno sottolineato la necessità di proteggere l'integrità dei dati dei funzionari pubblici, riconoscendo che la fuga di informazioni sui passaporti rappresenta una minaccia concreta alla sicurezza personale e operativa del presidente e del suo staff.

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La collaborazione tra l'emittente KBS e le autorità è risultata fondamentale per portare alla luce la violazione. La stazione televisiva ha svolto un ruolo chiave nel denunciare la pubblicazione illegale, attivando l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni competenti. Questa azione giornalistica ha consentito una risposta rapida da parte del governo, dimostrando l'importanza di una pressione mediatica costante per garantire la trasparenza e la sicurezza delle informazioni sensibili.

Impatto diplomatico e prossimi passi

La vicenda ha inevitabilmente colpito l'immagine della Corea del Sud nel contesto diplomatico internazionale, specialmente considerando il recente viaggio di Lee Jae Myung in Europa. Il presidente si era recato in Belgio e in Italia a giugno, partecipando inoltre al vertice dei leader del Gruppo dei Sette in Francia. La divulgazione dei dati di viaggio e dei documenti personali ha sollevato dubbi sulla capacità dello Stato di proteggere i propri rappresentanti all'estero, un aspetto critico per la fiducia nelle istituzioni democratiche.

I prossimi passi del governo includeranno probabilmente un'analisi approfondita delle vulnerabilità dei sistemi di protezione dei dati personali. Le autorità stanno valutando nuove misure di sicurezza per prevenire futuri incidenti simili, rafforzando i protocolli di protezione per i funzionari di alto livello. L'opinione pubblica e la comunità internazionale monitoreranno da vicino lo sviluppo delle indagini e le eventuali sanzioni contro i responsabili della violazione, che potrebbero avere implicazioni significative per la normativa sulla privacy in Asia orientale.